6 gen 2023 19:32

"ITSART"? IT’S CLOSED! – GENNARO SANGIULIANO HA DECISO DI CHIUDERE LA “NETFLIX DELLA CULTURA ITALIANA”, CHE ENTRA IN LIQUIDAZIONE. L’IDEA GENIALE ERA STATA PARTORITA DALLA MENTE FERVIDA DI “SU-DARIO” FRANCESCHINI NEL 2020: MA COME PREVEDIBILE, NON AVEVA MAI INGRANATO. ANCHE PERCHÉ ERA UN DOPPIONE INUTILE (E COSTOSO): UN PORTALE PUBBLICO DI CULTURA IN ITALIA C’È GIÀ E SI CHIAMA RAIPLAY…