25 gen 2024 14:54

"UNA LIBRERIA BUONA PER CONSERVARE LIBRI… O 75.800 EURO". BUFERA SU IKEA IN PORTOGALLO PER LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA CHE FA SATIRA POLITICA IRONIZZANDO SUI 75.800 EURO IN CONTANTI NASCOSTI NELLA LIBRERIA DI VÍTOR ESCÁRIA, CAPO DI GABINETTO DEL PREMIER COSTA (CHE POI SI E’ DIMESSO) – CRITICHE SUI SOCIAL NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA SVEDESE ACCUSATA DI FARE IL GIOCO DELLA DESTRA ESTREMA. E C'È QUALCUNO CHE HA RICORDATO I TRASCORSI NAZISTI DI INGVAR KAMPRAD, FONDATORE DI IKEA...