Siciliani come me, vi prego, ascoltate voi stessi.

Per Il ministro #Lollobrigida "per fortuna la siccità ha colpito la #Sicilia" e non il Nord!

Non posso credere che dopo questa affermazione, pronunciata in Parlamento, nessuno di voi si renda conto di come il #GovernoMeloni vede… pic.twitter.com/g1qjyhpb1K