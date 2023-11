"MA CHI GLIELO FARA' FARE?" - LA NUOVA STRATEGIA DI ELLY SCHLEIN PROVOCA L’IRONIA DELLA SORELLA DIPLOMATICA SUSANNA - RISPETTO AL PASSATO C’È UNA SOVRAESPOSIZIONE MEDIATICA DELLA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD CHE IMPAZZA SUI TG: ELLY NON DISDEGNA LA POLARIZZAZIONE CON GIORGIA MELONI (IN QUESTO SCENARIO SI INSERISCE IL RIFIUTO ALL’INVITO ALLA FESTA DI FRATELLI D’ITALIA). I SONDAGGI DANNO IL PD INTORNO AL 21% MA RESTANO LE SPINE: DAL RAPPORTO CON CONTE ALLA GESTIONE IMPOSSIBILE DI DE LUCA IN CAMPANIA…

Simone Canettieri per il Foglio - Estratti

“Ma chi glielo farà fare? Ultimamente poi è sempre in giro. E di sicuro noi non la vediamo più. Anzi, per fortuna che abbiamo istituzionalizzato su Zoom un incontro settimanale con nostro fratello, Benjamin, e i nipotini”. A parlare è un’altra sorella d’Italia, anzi di Grecia: non si chiama Arianna (Meloni), ma Susanna (Schlein).

Qualche sera fa, ad Atene, durante una cena dedicata alla cucina italiana nel mondo organizzata in ambasciata, la diplomatica si è lasciata andare a qualche affettuosa considerazione sulla vita della sorella minore nonché segretaria del Pd.

Susanna Schlein – la cui auto è stata incendiata dagli anarchici lo scorso dicembre – non volendolo o forse sì ha centrato benissimo la nuova fase di Elly. Se sarà quella dell’accelerazione (la classica e giornalesca fase 2) o un fuoco fatuo (un’estate di san Martino) è da capire. Però, come raccontano al Nazareno, dalla manifestazione di piazza del Popolo qualcosa è cambiato: è il movimento ellyttico.

(...) Di sicuro rispetto al passato c’è una sovraesposizione della segretaria del Pd: non a caso alle redazioni dei tg Rai da un po’ di tempo sta arrivando la richiesta di mandare nei pastoni “sempre e solo Elly”.

A discapito del resto della compagnia dem. Chi le sta intorno e le suggerisce piccoli e grandi accorgimenti – si sono rifatti vivi anche alcuni comunicatori delle vecchie ere del Pd – è convinto che la polarizzazione con Giorgia Meloni non solo sia possibile, ma scontata.

La cerca la premier, non la disdegna la segretaria del Pd, anche quando rifiuta l’invito alla festa dei patrioti di Atreju. Se la comunicazione è l’ancella della politica e non viceversa, come auspicano le teste d’uovo del Pd, i dati iniziano a essere incoraggianti. (...)

Domani in direzione presenterà la contromanovra del Partito democratico, tradizionale mossa che rientra nell’antologia dei governi ombra targati Pd. Sull’allarme femminicidi, che domina l’agenda italiana in questi giorni, è pronta a collaborare insieme a Meloni, come accaduto alla Camera per modificare la legge sulla violenza di genere. Il resto dei problemi – dal rapporto con gli alleati alla gestione impossibile di Vincenzo De Luca in Campania – possono aspettare. Adesso Schlein insegue la fase 2, sperando che questo novembre non sia la sua estate di San Martino.

