"DI MAIO INVIATO NEL GOLFO? SI’ DI SURRIENTO" – GASPARRI SCATENATO CONTRO LA NOMINA DI DI MAIO A INVIATO UE NEL GOLFO PERSICO – “CHIEDIAMO SCUSA AI SUMERI. QUESTO E’ UN SOGGETTO SENZA COMPETENZE. IL SUO PARTITINO HA PRESO LO 0,6 %, CHE E' IL SUO VOTO IN ITALIANO. DOPO DI MAIO INVIATO UE NEL GOLFO PERSICO, POSSIAMO FARE GRILLO RETTORE A LA SAPIENZA, TAVERNA PREFETTO DI ROMA…" - CASINI: "SU DI MAIO POLEMICHE DA ASILO"

1. DI MAIO, GIOVEDÌ PARTE L'ITER PER LA NOMINA NEL GIRO DI UN MESE SARÀ INVIATO UE NEL GOLFO

Estratto da “La Stampa”

LUIGI DI MAIO INVIATO SPECIALE UE NEL GOLFO PERSICO - VIGNETTA BY GIANNELLI

Poco più di un mese e, salvo colpi di scena, Luigi Di Maio sarà il primo inviato dell'Ue nel Golfo nella storia delle istituzioni comunitarie. Se la procedura di selezione che ha visto trionfare l'ex ministro è stata lunga, la ratifica della nomina avrà tempi brevi e, nonostante le rimostranze della maggioranza, appare blindata.

Il primo passo sarà giovedì, quando la nomina di Di Maio approderà alla riunione degli ambasciatori del Comitato Politico e di Sicurezza dell'Ue (Cops). Si tratta di un passaggio formale: se nessuno alzerà la mano, non ci sarà discussione. A quel punto la pratica arriverà al Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (Relex) e da lì, passando per la riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper), sarà in mano al Consiglio Ue per la ratifica finale.

2. NON SI ESPORTANO LE NOSTRE BEGHE A BRUXELLES

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per il “Corriere della Sera”

LUIGI DI MAIO JOSEP BORRELL

«Io sono della vecchia scuola. Mi hanno insegnato fin dai tempi della mia giovinezza che non si esportano le nostre beghe a Bruxelles. Se viene scelto un italiano per un incarico di responsabilità, la circostanza può suscitare come unica reazione la soddisfazione».

Per Pier Ferdinando Casini la vicenda dell’indicazione di Luigi Di Maio per l’incarico di inviato speciale Ue per il Golfo si chiude qui. O almeno dovrebbe.

3. «DI MAIO NEL GOLFO PERSICO? CHIEDIAMO SCUSA AI SUMERI»

Estratto dell'articolo di Pietro De Leo per “Libero quotidiano”

LUIGI DI MAIO JOSEP BORRELL

Telefoniamo a Maurizio Gasparri, Senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’assemblea di Palazzo Madama, nel turbinio dei suoi interventi contro la nomina di Luigi Di Maio a inviato Ue nel Golfo Persico.

Senatore Gasparri, che dire?

«C’è poco da dire, è una cosa che lascia veramente senza parole. Dovrebbe andare nel Golfo di Surriento, come dice la canzone».

Golfo Persico, terra di antiche civiltà.

«Sì, appunto, chiediamo scusa ai Sumeri. Oggi terra fondamentale dal punto di vista geopolitico. Viene spedito là questo soggetto, senza competenze, che confondeva il Cile con il Venezuela, sbagliava i congiuntivi. Quando ha fatto il partitino ha preso lo 0,6 che non è solo la cifra del consenso, ma probabilmente pure il voto in italiano».

maurizio gasparri ignazio la russa

Ferocissimo, Gasparri.

«Ma no, tutto il contrario, sono buono. Lancio la mia solidarietà a quegli esponenti attuali dei 5 Stelle che hanno calibrato meglio i toni. Penso a figure come Patuanelli, la Floridia. Conte no, perché rimasto quello del “gratuitamende”».

gasparri

«Dopo Di Maio inviato Ue nel golfo persico, possiamo fare, che so, Grillo rettore a La Sapienza, Bonafede alla Bocconi, Taverna possiamo farla diventare prefetto di Roma. Sa che le dico? Voglio promuovere una “Sogin del grillismo”, una società per liberare l’Italia dalle scorie che hanno lasciato questi qua».

