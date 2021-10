22 ott 2021 13:06

"MANCANO UN ANNO E QUATTRO MESI E SE UNO PENSA DI ANDARE A VOTARE PRIMA È UN ILLUSO" - SALVINI ALLONTANA L'IPOTESI DI ELEZIONI ANTICIPATE E DEPONE L'ASCIA DI GUERRA CON GIORGIA MELONI: "IERI, DURANTE IL PRANZO CON BERLUSCONI E LA MELONI, MI È SEMBRATO CHE FOSSE EVIDENTE A TUTTI CHE LITIGARE TRA I 'CENTRIDESTRA' PER UN VOTO IN PIÙ, HA COME EFFETTO CHE AL MASSIMO SEI IL MIGLIORE DEI PERDENTI. A ME NON ME NE FREGA UN CAZZO DI ESSERE IL PIÙ FORTE DI QUELLI CHE PERDONO"