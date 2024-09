1 set 2024 13:10

"PER ME LA COMPETIZIONE CON VANNACCI NON È MAI COMINCIATA E NON MI SONO NEMMENO ACCORTO DI AVERLO MAI SMINUITO" - 'GNAZIO LA RUSSA RISPONDE AL GENERALE VANNACCI, CHE LO AVEVA SFOTTUTO PER IL POCO PUBBLICO ACCORSO AD ASCOLTARLO ALLA "VERSILIANA" - LA RUSSA: "HO ANTICIPATO DI CIRCA UN’ORA IL MIO INTERVENTO, PERCHÉ ALLE 20:45 CI TENEVO AD ESSERE A MILANO PER INTER-ATALANTA A SAN SIRO CHE, QUELLA SI', VALEVA LA PENA..."