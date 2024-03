5 mar 2024 19:40

"PER LA MELONI È DIFFICILE LAVORARE CON MINISTRI NON ADATTI” - FLAVIO BRIATORE SBERTUCCIA LA SQUADRA DI GOVERNO DELLA DUCETTA MA NON FA I NOMI DEI "NON ADATTI": A CHI SI RIFERISCE? CON CHI CE L’HA? LA SUA AMICA SANTANCHE’ E’ COMPRESA NEL SUO J’ACCUSE? - “C’È GENTE CHE HA LAVORATO IN ALTRI SETTORI, CHE IMPROVVISAMENTE VIENE ALLA RIBALTA PERCHÉ HA PRESO UN MUCCHIO DI VOTI PERÒ NON PUÒ GESTIRE DELLE SITUAZIONI…”