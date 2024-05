"MENO MALE CHE AVEVANO GIÀ CHIUSO LE LISTE, ALTRIMENTI AVREBBE MESSO 'GIORGIA MELONI DETTA LA STRONZA'…" –MATTEO RENZI SCATENATO CONTRO LA DUCETTA: “IMBARAZZANTE, E’ LA PRESIDENTE DEL G7 E SI METTE A FARE I GIOCHINI. DE LUCA SBAGLIÒ MA ERA FUORI ONDA, MELONI INVECE HA STUDIATO SCIENTIFICAMENTE UN TRANELLO MEDIATICO PER IL GOVERNATORE. È STATA BRAVA…” - VIDEO

(ANSA) - "Se Meloni mettesse il 10% del tempo che impiega per fare questi video e questi reel, a preoccuparsi della questione degli stipendi, dei salari e delle pensioni saremmo un'Italia più forte.

La presidente del G7 che si mette a fare i giochini mi pare imbarazzante e meno male che avevano già chiuso le liste alle elezioni, altrimenti avrebbe messo sulla lista 'Giorgia Meloni detta la'...". Lo ha detto, riferendosi allo scontro con De Luca a Caivano, Matteo Renzi, leader di Italia Viva e in lista per Stati Uniti d'Europa alle elezioni Ue a margine del suo intervento nella sede di Confindustria a Napoli.

"Il presidente De Luca - ha spiegato Renzi - sicuramente ha sbagliato qualche settimana fa quando si ha lasciato scappare una parola offensiva nei confronti della Presidente del Consiglio. Io allora dissi che il presidente della Regione in un fuorionda, pensando di essere non registrato, ha utilizzato una parola che sinceramente non era appropriata. Egli però lo ha fatto in un momento in cui era fuori onda, sbagliando ma fuori onda.

La Meloni invece ha studiato scientificamente un tranello mediatico per De Luca, ha posizionato il social media manager in condizioni da poter fare un video pazzesco e ha rappresentato l'orgoglio di tutti quelli che sanno come si fa un video online. E' stata brava a gestire quel tipo di comunicazione"

