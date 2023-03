3 mar 2023 12:52

"I MIGRANTI HANNO PARABOLE E TELEFONI, AVVISIAMOLI" – COSA PENSA GIORGIA MELONI DELLA SPARATA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI FRATELLI D’ITALIA FABIO RAMPELLI PER FERMARE LE STRAGI DI MIGRANTI NEL MEDITERRANEO? - "LA STAMPA": "A NOI, ASSUEFATTI AL BENESSERE E AL MALE, NON BASTANO PARABOLE E TELEFONINI PER CAPIRE QUANTO È SPAVENTOSA LA VITA DA CUI FUGGONO. A COSTO DI RACCOGLIERE SETTEMILA EURO PER SPERARE IN UN'ESISTENZA MIGLIORE"