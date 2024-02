2 feb 2024 18:19

"IL MINISTRO GENNARO SANGIULIANO È UN UOMO SENZA DIGNITÀ" - DOPO LE SUE DIMISSIONI DA SOTTOSEGRETARIO, VITTORIO SGARBI SPARA A ZERO CONTRO "GENNY": "NON L'HO SENTITO, NON CI PARLIAMO DAL 23 OTTOBRE QUANDO MI HA DATO LA DELEGA PER ANDARE A OCCUPARMI DELLA GARISENDA. NON POTEVO SENTIRE UNA PERSONA CHE RICEVE UNA LETTERA ANONIMA E LA MANDA ALL'ANTITRUST. LE LETTERE ANONIME SI BUTTANO VIA, GLI UOMINI CHE HANNO DIGNITÀ NON ACCOLGONO LETTERE ANONIME..."