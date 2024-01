29 gen 2024 09:57

"IL MONDO È CAMBIATO, ALL'ITALIA SERVONO I RISERVISTI IN CASO DI GUERRA" - GUIDO CROSETTO: “LO SCENARIO PEGGIORE POTREBBE ESSERE DOVERSI DIFENDERE SUL PROPRIO TERRITORIO. ALTRA COSA CHE VA PREVISTA È INTERVENIRE IN PAESI LONTANI PER DIFENDERE GLI INTERESSI ITALIANI - I RISERVISTI SERVONO PER DIFENDERSI, IN SUPPORTO ALLE FORZE ARMATE REGOLARI, E SOLO NEL CASO, POCO PROBABILE, DI UN ATTACCO DIRETTO. SI TRATTA DI VOLONTARI CHE, IN CASO DI NECESSITÀ, POSSONO ESSERE ATTIVATI PER AFFIANCARE LE FORZE ARMATE”