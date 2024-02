16 feb 2024 19:06

"UNA MORTE CHE RIPORTA ALLA MEMORIA I TEMPI PIU' BUI DELLA STORIA" - AVVISO AI PUTINIANI D’ITALIA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA TUONA SULLA SCOMPARSA DI NAVALNY NEL GULAG RUSSO IN CUI ERA INCARCERATO: L’OPPOSITORE DI PUTIN “PER LE SUE IDEE E PER IL SUO DESIDERIO DI LIBERTÀ È STATO CONDANNATO A UNA LUNGA DETENZIONE IN CONDIZIONI DURISSIME. UN PREZZO INIQUO E INACCETTABILE. IL SUO CORAGGIO RESTERÀ DI RICHIAMO PER TUTTI”