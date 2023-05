"MURDOCH? MI FA SEMBRARE HARRY STYLES" - L’80ENNE JOE BIDEN, IN UN RARO MOMENTO DI LUCIDITÀ, SCHERZA ALLA CENA DEI CORRISPONDENTI DELLA CASA BIANCA. “SLEEPY JOE” RANDELLA IL MAGNATE DEI MEDIA: “DOPO CHE HA DOVUTO SBORSARE 787 MILIONI I GIORNALISTI DELLA ‘FOX’ SONO VENUTI STASERA PERCHÈ NON POTEVANO RIFIUTARE UN PASTO GRATIS” - LA BORDATA A ELON MUSK: “NON A TUTTI PIACE LA RADIO PUBBLICA, IL MODO MIGLIORE PER FARLA FALLIRE È CHE LA COMPRI LUI” - VIDEO!

Biden just dragging Fox pic.twitter.com/BfRhgSp9O8 — Acyn (@Acyn) April 30, 2023

Estratto dell’articolo di Gianluca Brambilla per www.open.online

joe biden con la moglie jill

«Mi chiamate vecchio? Io dico che sono esperto. Dite che sono antico? Vi rispondo che sono saggio». A pochi giorni dall’annuncio ufficiale della sua ricandidatura, Joe Biden approfitta della cena annuale con i corrispondenti della Casa Bianca per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e schivare le critiche.

In particolare, quelle avanzate da molti elettori sulla sua età. «Dite che non mi sta simpatico Rupert Murdoch? Non è vero. Come potrebbe non piacermi un uomo che in confronto mi fa sembrare Harry Styles?», ha scherzato. La cena con i corrispondenti della Casa Bianca è una tradizione che si tramanda ormai da diversi anni. E uno dei momenti più attesi è proprio il discorso del presidente, per una volta libero di parlare a briglia sciolta e senza peli sulla lingua su qualunque argomento.

joe biden

Nel suo discorso ai giornalisti, Biden ha tirato una frecciatina anche al patron di Twitter Elon Musk. In particolare, alla sua crociata contro Npr, la radio pubblica statunitense bollata dall’imprenditore come un «media affiliato allo Stato». «So che non a tutti piace Npr – ha detto Biden nel suo discorso di ieri sera -. Elon Musk ha twittato che dovremmo toglierle i fondi. Beh, il modo migliore per farla fallire sarebbe convincere Musk ad acquistarla».

Il presidente americano si è anche tolto qualche sassolino della scarpa prendendo di mira Fox News, l’emittente televisiva di riferimento della destra americana. La scorsa settimana, l’azienda di Murdoch ha accettato di pagare un patteggiamento da 787 milioni di dollari a Dominion Voting System, ammettendo di fatto di aver condiviso menzogne sui presunti brogli alle elezioni presidenziali del 2020.

JOE BIDEN MANGIA UN GELATO

«A proposito di Fox… Beh, vi direi che sono onesti, imparziali e che dicono la verità. Però poi mi farebbero causa per diffamazione», ha scherzato Biden nel suo discorso. Mentre sulla causa da 787 milioni di dollari, ha aggiunto: «Quest’anno i loro corrispondenti sono qui per un semplice motivo: non potevano dire di no a un pasto gratis».

rupert murdoch patricia booker rupert murdoch jerry hall 2 elon musk e joe biden 3 elon musk e joe biden 4 rupert murdoch jerry hall 4