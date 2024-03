"NAVALNY È UNA CREAZIONE DELLA CIA", "GLI ITALIANI SONO IGNORANTI" - GLI ELETTORI DI PUTIN FUORI DAL CONSOLATO RUSSO DI MILANO, IN FILA PER VOTARE, DANNO FIATO ALLE TROMBE - A METÀ DELL'ULTIMA GIORNATA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI RUSSE L'AFFLUENZA HA SUPERATO IL DATO DEL 67,5% REGISTRATO NEL 2018. CHISSA’ QUALE SARA’ IL RISULTATO… - LUNGHE FILE AI SEGGI A MOSCA E SAN PIETROBURGO PER IL “MEZZOGIORNO CONTRO PUTIN” (74 PERSONE SONO STATE ARRESTATE) – COLPITO DA UN ATTACCO HACKER IL SITO DEL PARTITO DI "MAD-VLAD", RUSSIA UNITA - VIDEO

Cittadini #russi in coda al consolato di #Milano per votare alle presidenziali, continuano battibecchi tra sostenitori ed oppositori di #VladimirPutin pic.twitter.com/1fbiQpObWF — Local Team (@localteamit) March 17, 2024

GUERRA RUSSIA-UCRAINA, ARRESTI IN TUTTO IL PAESE E LUNGHE FILE AI SEGGI ELETTORALI PER “MEZZOGIORNO CONTRO PUTIN”, A BERLINO ANCHE NAVALNAYA

Estratto da www.lastampa.it

vladimir putin vota alle elezioni in russia. 4

La Russia esulta annunciando un'affluenza record alle presidenziali, fino al 69%, nelle quattro regioni ucraine occupate dai russi. In Russia l'affluenza ha superato il 50%, riferisce la Commissione elettorale centrale. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova attacca: «L'Occidente schiuma per non essere riuscito a boicottare le presidenziali». Ancora raid e attacchi in Russia: nella notte abbattuti 35 droni in otto regioni. Macron insiste: «In Ucraina forse serviranno operazioni sul terreno». Space X costruisce una rete di satelliti spia per gli Stati Uniti.

Mosca: l'affluenza ha già superato il dato finale del 2018

russia cabina elettorale incendiata con molotov 1

A metà della terza e ultima giornata delle presidenziali in Russia l'affluenza dei votanti ha superato il dato del 67,5% registrato nel 2018, quando le elezioni si tennero in un solo giorno. Lo riferisce la Commissione elettorale centrale, citata dalla Tass.

“Mezzogiorno contro Putin”, crescono le file ai seggi per protestare

Lunghe file ai seggi a Mosca e San Pietroburgo, per “Mezzogiorno contro Putin”, la protesta organizzata dal team Navalny nel terzo giorno delle presidenziali in Russia. Il quotidiano Moscow Times pubblica foto e video di gente in coda ai seggi, nell'ora stabilita per manifestare il dissenso contro il presidente, secondo quanto aveva chiesto Alexey Navalny e ora rilanciato dalla vedova Yulia-. Il sito di notizie Xolod ha pubblicato il video della lunga fila di persone che si è formata dopo mezzogiorno al seggio elettorale sull'Arbat, in pieno centro a Mosca. Sono più di cento i partecipanti alla protesta in questo seggio e la gente continua ad arrivare, si precisa.

fila di cittadini russi che votano a roma 3

ONG, SALGONO A 74 GLI ARRESTI AI SEGGI IN RUSSIA

(ANSA-AFP) - Sale a 74 il numero di persone arrestate in tutto il Paese per aver protestato fuori dai seggi in quest'ultima giornata elettorale. Lo rende noto la ong, Ovd-Info.

yulia navalnaya vota a berlino

RUSSIA: PARTITO PUTIN, 'COLPITI DA ATTACCO HACKER'

(Adnkronos) - Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ammesso di essere stato colpito da un attacco informatico, mentre il Cremlino ha accusato l'Ucraina di aver tentato di disturbare il processo elettorale per ingraziarsi i suoi alleati occidentali. Stando a quanto reso noto da Russia Unita, l'attacco hacker è avvenuto ieri, secondo dei tre giorni previsti per lo svolgimento delle elezioni presidenziali in Russia.

elezioni in russia - meme by vukic

Il partito ha affermato di aver dovuto affrontare un attacco di tipo denial-of-service o attacco DoS - una forma di attacco informatico volto a paralizzare il traffico web - e di aver sospeso attività non essenziali per respingerlo. L'agenzia di stampa statale Ria ha citato un funzionario delle telecomunicazioni che ha attribuito gli attacchi informatici all'Ucraina e ai Paesi occidentali senza, tuttavia, fornire prove a sostegno di questa accusa.