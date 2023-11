"I NEGRI DEVONO VIVERE!" - ALLA CAMERA ABOUBAKAR SOUMAHORO URLA CONTRO I PARLAMENTARI DELLA MAGGIORANZA . IL "DEPUTATO CON GLI STIVALI" SFORA I TEMPI, VIENE INTERROTTO. E DAI BANCHI DELLA LEGA SI ALZANO CORI, AI QUALI RISPONDE: "MI SONO STATE RIVOLTE PAROLE INDECOROSE, INDEGNE, SEGNI DELLE SCIMMIE. QUALE LEZIONE DIAMO A CHI CI GUARDA?" - A "STRISCIA LA NOTIZIA" IL RACCONTO DI UNO DEI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA KARIBU: "SOUMAHORO PORTAVA I SACCHETTI DELLA SPESA CON LA MOGLIE, VEDEVA LA SITUAZIONE..." - VIDEO

ABOUBAKAR SOUMAHORO

MIGRANTI: SOUMAHORO ALLA CAMERA, I NEGRI DEVONO VIVERE

meme su daniela santanche aboubakar soumahoro by osho

ROMA, 21 NOV - Duro scambio di battute tra Aboubakar Soumahoro e deputati del centrodestra nell'Aula della Camera poco prima della votazione sulle risoluzioni relative alle comunicazioni del ministro degli Esteri sull'accordo con l'Albania in tema di migranti.

Soumahoro parlava a titolo personale: sfora il tempo a sua disposizione ed il presidente della Camera Lorenzo Fontana gli toglie la parola: un gesto apprezzato dai banchi del centrodestra ma non dal deputato, il quale si mette a urlare ripetutamente: "I negri devono vivere", bloccando l'inizio della votazione sulle risoluzioni. Fontana lo richiama per due volte all'ordine fino a quando Soumahoro si placa e si comincia a votare.

CAMERA: SOUMAHORO, LA LEGA MI HA ATTACCATO IN AULA

servizio di striscia la notizia su aboubakar soumahoro 5

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Dai banchi della maggioranza, in particolar modo della Lega, mi sono state rivolte parole indecorose, indegne, che non intaccano la mia dignità, ma intaccano la dignità di quest'Aula, intaccano la dignità di questa istituzione, intaccano l'autorevolezza della storia che ci ha portato ad assumere la forma dell'attuale Costituzione come prospettiva per salvaguardare i valori che hanno portato ad assumere questa Costituzione, per preservare il nostro presente, ma soprattutto per potersi proiettare verso un futuro dove i giovani, i nostri connazionali, chi ci guarda da fuori, chi non ha voce, chi è discriminato possa riconoscersi nei valori e nei principi di questa Camera dei deputati".

ABOUBAKAR SOUMAHORO

Lo ha detto nell'Aula della Camera Aboubakar Soumahoro, denunciando di essere stato apostrofato dai banchi della maggioranza. Il presidente Lorenzo Fontana, ricordando di aver mandato una lettera a tutti i capigruppo, "proprio richiamando a un comportamento consono e rispettoso di tutti, all'interno di questa Camera", ha detto: "anche quest'oggi verificheremo quello che lei ha appena detto e le assicuro che, nel caso ci fossero degli elementi, ovviamente, interverremo con la massima severità".

UN NUOVO TESTIMONE EX KARIBU ACCUSA SOUMAHORO: "VEDEVA LA SITUAZIONE"

Estratto dell'articolo di Marco Leardi per www.ilgiornale.it

Aboubakar Soumahoro, da non indagato quale è, continua a ribadire la propria estraneità ai fatti che vedono coinvolti i propri familiari. Il deputato di origini ivoriane non è coinvolto nella vicenda giudiziaria che vede invece interessate sua moglie e sua suocera.

ABOUBAKAR SOUMAHORO

Tuttavia, secondo alcuni ex dipendenti della cooperativa Karibu (al centro degli accertamenti), l'ex sindacalista dei braccianti "vedeva la situazione" e dunque ne sarebbe stato al corrente. Striscia la Notizia ha raccolto una nuova testimonianza al riguardo, dopo che già nelle scorse settimane aveva riportato l'attenzione sul caso con delle rivelazioni. [...]

"L'ho visto due o tre volte portare i sacchetti della spesa con la moglie e Michel (Rokundo, cognato dell'ex sindacalista, ndr) nella casa dei minori e vedeva la situazione: il riscaldamento e le caldaie non funzionavano, non c'era acqua calda", ha dichiarato a Striscia l'ex dipendente della Karibu. Altrettanto esplicita la risposta alla domanda sulle sue condizioni lavorative.

ABOUBAKAR SOUMAHORO IN CATENE A VILLA PAMPHILJ NEL GIUGNO DEL 2020

"Ho lavorato due anni e mi hanno pagato due volte in contanti, in nero. E volevano da me delle fatture false, dovevo chiederle ai negozi e portarle a loro", ha affermato l'uomo, mettendoci la faccia. Analogamente, nelle scorse settimane, anche un altro ex dipendente della cooperativa aveva deciso di mostrarsi in video per offrire la propria versione dei fatti e lanciare accuse. [...] In quanto non indagato, il parlamentare non è più tornato a parlare della vicenda, eppure sul fronte politico c'è chi continua a sollevare questioni di opportunità.

ABOUBAKAR SOUMAHORO CON ELLY SCHLEIN MARIE THERESE MUKAMITSINDO, LA SUOCERA DI ABOUBAKAR SOUMAHORO Aboubakar Soumahoro copertina libro umanità in rivolta marie therese mukamitsindo LILIANE MUREKATETE ABOUBAKAR SOUMAHORO - MEME BY EMILIANO CARLI IL GUITTO CON GLI STIVALI - ABOUBAKAR SOUMAHORO BY DEMARCO