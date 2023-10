10 ott 2023 16:05

"NESSUN COLONIALISMO, NESSUN PADRONE. INTIFADA PER LA RIVOLUZIONE" - TENSIONE DAVANTI ALL'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA, DOVE GLI STUDENTI DEI COLLETTIVI SI SONO RIUNITI PER PROTESTARE CONTRO ISRAELE: HANNO PROVATO A SFONDARE IL BLOCCO DELLE FORZE DELL'ORDINE ED ENTRARE ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITÀ – IL CORTEO È ALL'INGRESSO DEL PALAZZO: "NON FAREMO UN PASSO INDIETRO FINCHÉ LA RETTRICE POLIMENI NON RITIRERÀ LA MOZIONE PRO ISRAELE" - VIDEO