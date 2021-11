"NON ESCLUDIAMO ASSOLUTAMENTE MARIO DRAGHI AL COLLE" - CONTE SOGNA DI TOGLIERSI MARIOPIO DALLE SCATOLE MANDANDOLO AL QUIRINALE - LA VERITA' E' CHE IL M5S NON HA TROVATO NEANCHE UN CANDIDATO DI BANDIERA ED E' COSTRETTO A METTERSI IN SCIA AGLI ALTRI PARTITI - PEPPINIELLO APPULO MINIMIZZA LA FIGURACCIA NEL VOTO PER IL CAPOGRUPPO AL SENATO, DOVE IL "SUO" LICHERI HA PRESO GLI STESSI VOTI DI MARIOLINA CASTELLONE VICINA A DI MAIO: "NON VEDO SPACCATURE"

QUIRINALE: CONTE, NON ESCLUDIAMO DRAGHI AL COLLE

(ANSA) - "Non escludiamo assolutamente Mario Draghi al Colle". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha risposto alla domanda di un cronista che gli chiedeva se il M5S fosse d'accordo con Giorgetti per Draghi come Presidente della Repubblica . "Ci mancherebbe - ha detto -. In questo momento noi riteniamo che, a tempo debito, si facciano tutte le verifiche e le valutazioni. Adesso è prematuro avventurarsi in previsioni". Conte è a Manfredonia (Foggia) per sostenere il candidato sindaco dei pentastellati Raffaele Fatone.

M5S:CONTE,SENTITO LICHERI E CASTELLONE, NON VEDO SPACCATURE

(ANSA) - L'elezione del nuovo capogruppo al Senato - ruolo per cui correvano l'uscente Ettore Licheri e Mariolina Castellone - non fa registrare a Giuseppe Conte "traccia di spaccature né elementi che possano accreditare l'immagine distorta che qualcuno ha interesse strumentalmente a diffondere in queste ore di una votazione che torna utile per "contarsi" o per alimentare nuove divisioni". "Ho sentito entrambi - spiega - per ringraziarli per la disponibilità e l'impegno sin qui profuso. Bisogna spazzare via queste letture divisive perché il nuovo corso è nel segno della inclusione e della massima valorizzazione dei talenti di ognuno".

M5S: VOTO CAPOGRUPPO A PROSSIMA SETTIMANA "PER TROVARE SINTESI"

(ANSA) - Sia Castelloni che Licheri "mi hanno comunicato la comune volontà di rinviare le votazioni (per il nuovo capogruppo del Senato, ndr) alla settimana prossima proprio nell'auspicio di lavorare insieme a una sintesi che possa rilanciare e rafforzare le attività non solo del gruppo parlamentare del Senato ma di tutto il MoVimento 5 Stelle". Lo ha annunciato il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

M5S:CASTELLONE-LICHERI,NO DIVISIONI, VOGLIA DI PARTECIPAZIONE

(ANSA) - "Al di là delle ricostruzioni giornalistiche che abbiamo letto in questi giorni e che smentiamo totalmente, la grande partecipazione dei senatori del Movimento alla votazione di oggi per l'elezione del nuovo direttivo sta a testimoniare l'entusiasmo del gruppo e la volontà di affrontare al meglio gli importanti appuntamenti che ci aspettano". Lo dichiarano in una nota la senatrice Maria Domenica Castellone e il senatore Ettore Licheri, i due candidati al ruolo di capogruppo del M5s a Palazzo Madama, che hanno ottenuto pari voti al primo scrutinio di oggi.

