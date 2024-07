8 lug 2024 15:38

"NON LASCIO LA CORSA, BASTA DRAMMI" - L'81ENNE JOE BIDEN TIENE LA BARRA DRITTA E NON CEDE ALLE PRESSIONI DEL PARTITO, E DEL "NEW YORK TIMES", CHE DOPO LA FIGURA DI PALTA AL DIBATTITO TV CONTRO TRUMP GLI AVEVANO CHIESTO DI FARE UN PASSO INDIETRO NELLA CORSA ALLA CASA BIANCA - IN UNA LETTERA AI DEMOCRATICI, IL PRESIDENTE PROVA A SERRARE LE FILA DEI SUOI: "UNA DETERMINAZIONE INDEBOLITA AIUTERÀ TRUMP E CI INDEBOLIRÀ. L'ELETTORE MEDIO MI VUOLE ANCORA ALLA CASA BIANCA"