"NON LASCIO MA RADDOPPIO” (ANCHE LO STIPENDIO?) – MATTEO RENZI GONGOLA IN CONFERENZA STAMPA, ANNUNCIANDO CHE SARÀ DIRETTORE DEL “RIFORMISTA” PER UN ANNO. TRA UN SIPARIETTO CON SANSONETTI E BATTUTE CON I GIORNALISTI IN SALA, MATTEONZO DICE DI AVER CHIAMATO GIORGIA MELONI: “È STATA LA PRIMA A SAPERE LA NOTIZIA” – LA BATTUTA SULLA SCHLEIN: “IL VOTO IN FRIULI? NON CI HANNO VISTO ARRIVARE, INFATTI HANNO VISTO ARRIVARE SOLO FEDRIGA…” - I TWEET: "FINALMENTE L'ARABIA SAUDITA AVRÀ IL SUO HOUSE ORGAN"; "RENZI DIRETTORE DI UN QUOTIDIANO È UN'OFFESA AL MESTIERE DI GIORNALISTA"

PIERO SANSONETTI MATTEO RENZI - RIFORMISTA

Editoria: Renzi, ritorno Unità grande scommessa

(ANSA) - "Ringrazio Sansonetti per il lavoro di questi anni" al Riformista, ora che dirige l'Unità "sarà affascinante capire su quali temi l'Unità si caratterizzerà, sarà bello dialogare e discutere a distanza. Credo che la vera notizia sia il ritorno dell'Unità in edicola. Una garnde scommessa". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver accettato la direzione del Riformista. (ANSA).

Renzi, non lascio l'impegno in politica ma raddoppio

(ANSA) - "Non lascio ma raddoppio, continuerò a fare il parlamentare di opposizione, a intervenire in Aula, a fare esattamente quello che stavo facendo, ma ci metto sopra un carico da novanta, tentando di fare un'operazione che serve al Paese". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver assunto la direzione del Riformista. "Sarò direttore per un anno, poi vedremo cosa fare da grandi", ha aggiunto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver accettato la direzione del Riformista.

MATTEO RENZI ALFREDO ROMEO PIERO SANSONETTI

Editoria: Renzi, ho chiamato Meloni, prima a sapere notizia

(ANSA) - "Stamani ho chiamato la presidente del consiglio, di cui sono un fiero oppositore e a cui non lasceremo passare mezza virgola, per informarla. E' stata la prima a sapere questa notizia". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver accettato la direzione del Riformista.

Renzi, resto convinto della proposta politica del Terzo polo

(ANSA) - "Sono convinto che lo spazio del terzo polo ci sia e sia ampio, sono convinto della proposta politica del terzo polo, ma credo che il Riformista debba andare oltre il terzo polo". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma. Terzo polo? "Non lascio ma raddoppio. A Calenda l'ho detto e mi è parso entusiasta". "Sono iscritto a Iv e sarò iscritto al terzo polo, il partito unico terminerà entro l'anno. Al momento di candidato vedo solo Calenda, se ne arriverà uno alternativo o più di uno lo comunicheranno gli interessati, io non sono nella partita delle leadership del terzo polo, che si è chiusa quando chiesi a Carlo di fare un passo avanti. Io sarò un leale collaboratore del terzo polo, io ci credo davvero. A Calenda tocca il compito di gestire questa fase io nel mio piccolo do una mano", aggiunge Renzi.

MATTEO RENZI - MARATONA DI MILANO

Fvg: Renzi, hanno visto arrivare solo Fedriga

(ANSA) - Il voto in Friuli? "Non ci hanno visto arrivare, infatti hanno visto arrivare solo Fedriga. Non la Schelin, non il terzo polo, non il M5s, sono andate maluccio. Non ci hanno visto arrivare, hanno visto arrivare solo Fedriga". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma.

Renzi, grande in bocca al lupo a Berlusconi

(ANSA) - "Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è stato di nuovo ricoverato al San Raffaele". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma.

Editoria: Sansonetti,equilibri spostati a destra,ora cambia

(ANSA) - "C'era un vuoto, il centrosinistra non ha giornali, Romeo ha avuto l'idea geniale di chiedere a Matteo Renzi di dirigere il Riformista, e lui ha accettato. Al momento ci sono equilibri editoriali spostati a destra. Ora le cose cambiano, con due giornali importanti, come l'Unità e il Riformista. Faremo due giornali molto diversi". Lo ha detto Piero Sansonetti in conferenza stampa a Roma per l'annuncio della direzione del Riformista a Matteo Renzi

