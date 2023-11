24 nov 2023 12:56

"NON SIAMO IN GRADO DI COMPLETARE QUANTO ANNUNCIATO PER IL PNRR, MI ASSUMO LA RESPONSABILITÀ DI QUANTO DICO" - LO HA DETTO ROBERTO RUSTICHELLI, PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA E IL MERCATO, NEL SUO INTERVENTO AGLI STATI GENERALI DELLA RIPARTENZA A BOLOGNA: "SIAMO IN UN MOMENTO IN CUI REGISTRIAMO MENO CRESCITA E PIÙ INFLAZIONE, FRA SFIDE INTERNE E INTERNAZIONALI - LA CONCORRENZA È LA CONDIZIONE ESSENZIALE PERCHÉ IL MERCATO GENERI RICCHEZZA MA ANCHE LA CONDIZIONE PER CONTRIBUIRE AL BENESSERE DEI CONSUMATORI"