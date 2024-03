"NON SO SE PUTIN È RESPONSABILE PER MORTE DI ALEXEI NAVALNY" - DONALD TRUMP, DOPO AVER ELOGIATO HITLER E DEFINITO "ANIMALI" I MIGRANTI, CONTINUA A DIRE FESSERIE. QUESTA VOLTA DURANTE UN'INTERVISTA ALLA FOX: "FORSE PUTIN È COLPEVOLE, MA NON LO SO. NAVALNY ERA GIOVANE, QUINDI STATISTICAMENTE AVREBBE DOVUTO ANCORA VIVERE A LUNGO" - BIDEN COMMENTA LA VITTORIA DI PUTIN: "IN RUSSIA ELEZIONI "NÈ LIBERE NÉ IMPARZIALI". ZELENSKY: "PUTIN È UN MALATO DI POTERE"

(ANSA) - "Non so" se il presidente russo Vladimir Putin è responsabile per morte di Alexei Navalny. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox. "Non so" se è responsabile, "forse ma non lo so", ha aggiunto, spiegando che Navalny era "giovane, quindi statisticamente avrebbe dovuto ancora vivere a lungo".

(askanews) - La Casa Bianca ha affermato che le elezioni in Russia sono state "ovviamente né libere, né imparziali", dato che Putin ha messo in carcere i suoi oppositori e impedito ad altri di correre contro di lui.

(ANSA) - Vladimir Putin è un uomo "malato di potere" che vuole "regnare per sempre". Lo dice scrive sui social Volodymyr Zelensky, mentre arrivano i primi dati che confermano il plebiscito nei confronti del leader russo.

"È chiaro a tutti che questo personaggio, come è successo tante volte nella storia, è semplicemente ubriaco di potere e sta facendo tutto il possibile per regnare in eterno e non c'è male che non commetterà per prolungare il suo potere personale", ha detto il presidente ucraino, definendo il voto russo "senza alcuna legittimità".

