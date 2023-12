"NON TRADITE I CITTADINI E LA LORO FIDUCIA NELL'EUROPA" – L'APPELLO DISPERATO DI ZELENSKY AI LEADER DELL’UNIONE EUROPEA PER CONTINUARE A RICEVERE GLI AIUTI MILITARI: "SAPETE BENE CHE ABBIAMO RISPETTATO OGNI OBBLIGO" - IL SUO TERZO VIAGGIO NEGLI STATI UNITI DALL'INIZIO DELLA GUERRA È STATO UN FLOP, CON LA "BBC" CHE HA PARLATO DI VISITA "TINTA DI DISPERAZIONE" PER LA GIOIA DEI RUSSI ("SUPPLICAVA PER GLI AIUTI") - CON LE ELEZIONI PRESIDENZIALI ALLE PORTE, BIDEN HA ALTRO A CUI PENSARE...

ZELENSKY A LEADER UE, 'NON TRADITE LA FIDUCIA NELL'EUROPA'

(ANSA) - BRUXELLES, 14 DIC - "Oggi vi chiedo una cosa: non tradite i cittadini e la loro fiducia nell'Europa. Se nessuno crede nell'Europa, cosa terrà in vita l'Unione Europea? I cittadini europei non vedranno alcun beneficio se Mosca riceverà un lasciapassare da Bruxelles sotto forma di negatività nei confronti dell'Ucraina. Putin la userà sicuramente contro di noi e contro tutta l'Europa". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in videocollegamento al vertice Ue.

ZELENSKY ALL'UE, 'KIEV RISPETTATO GLI OBBLIGHI, LO SAPETE'

(ANSA) - BRUXELLES, 14 DIC - "Oggi è il giorno in cui la determinazione sarà o a Bruxelles o a Mosca. I cittadini europei non capiranno se il sorriso soddisfatto di Putin diventerà il premio per l'incontro di Bruxelles. In questi giorni ho comunicato a molti di voi. Stiamo parlando di una decisione promessa. E non ho sentito nessuna contro-argomentazione sul perché non dovremmo attuare il piano concordato da tutta l'Europa".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in videocollegamento ai leader europei. "Abbiamo approvato le leggi chiave. Voi tutti - e sottolineo: tutti - sapete bene che abbiamo rispettato ogni obbligo", ha aggiunto parlando dell'ingresso di Kiev nell'Ue

DALLE OVAZIONI ALLE PACCHE SULLE SPALLE IL SEQUEL AMARO DI ZELENSKY NEGLI USA

La barba da combattente, i pantaloni cargo verde-oliva e il maglione scuro erano quelli di sempre, ma tutto il resto è cambiato. A Washington, nella sua terza visita dall’inizio della guerra, Zelensky non è più il leader straniero che diventa simbolo della democrazia, l’uomo che ha vinto la battaglia mediatica contro Putin, il tribuno che riceve standing ovation e restituisce una dose di realtà, facendoci ricordare quando le nostre città erano bombardate come quelle ucraine.

[…] La Bbc ha parlato di una visita «tinta di disperazione». I russi compiaciuti: «Supplicava» per gli aiuti. Zelensky si è sforzato: «Ho visto segnali positivi da entrambi i partiti» . Una volta puntava il dito contro l’Occidente che non fa abbastanza, rischiando di offendere i leader che possono dargli una mano. Da tempo è attento a ringraziare, anche quando chiede di più. Ora in conferenza stampa alla Casa Bianca gli hanno fatto una domanda sull’ingresso di Kiev nella Nato (a luglio disse che la mancanza di una tempistica è «senza precedenti, assurda»).

Per un secondo s’è confuso («Non siamo alleati»), poi si è corretto («Siamo alleati ma non membri»), infine ha concluso che era meglio che rispondesse «our big friend, President Biden».

In una intervista con la rivista Time, lo scorso ottobre, il leader ucraino ha confessato di essere esausto. Non per i doveri di un leader in guerra, ma per il continuo bisogno di convincere i suoi alleati: «Nessuno crede nella nostra vittoria come ci credo io, nessuno — ha detto —.

La cosa più spaventosa è che parte del mondo si è abituata alla guerra. La stanchezza è come un’onda: in Usa, in Europa e quando sono stanchi per loro è come uno show che non vogliono riguardare per la decima volta». Nel 2022, quando venne a Washington la prima volta Zelensky era la persona dell’anno di Time e questo è il suo terzo show. Nel 2023 in copertina c’è Taylor Swift. […]

