"IL NUOVO INCARICO DI VANNACCI NON È UNA PROMOZIONE" - DAL MINISTERO DELLA DIFESA FANNO SAPERE CHE IL GENERALE, FINITO AL CENTRO DEL CICLONE PER IL SUO LIBRO "IL MONDO AL CONTRARIO", NON È STATO PREMIATO - "NON AVRÀ AUTONOMIA DECISIONALE DIRETTA" - L'ATTACCO DI ZAN, DEPUTATO PD: "VANNACCI È PERICOLOSO, CROSETTO CHIARISCA LA NOMINA" - SALVINI LO DIFENDE: "È UN CORAGGIOSO SERVITORE DELLO STATO"

LA DIFESA, 'QUELLA DI VANNACCI NON È UNA PROMOZIONE'

(ANSA) - 'Non è una promozione' il nuovo incarico assegnato al generale Roberto Vannacci, nominato capo di Stato maggiore del Comando delle Forze operative terrestri dell'Esercito. Lo precisano fonti della Difesa, aggiungendo che il ruolo 'non comporta relazioni con altre istituzioni'.

Vannacci, affermano le fonti della Difesa, 'dipenderà dal vice comandante delle Forze operative terrestri/Comando operativo Esercito e non avrà autonomia decisionale diretta. Sara solo comandante dei propri capi ufficio'.

DIFESA: ZAN, VANNACCI PERICOLOSO, CROSETTO CHIARISCA NOMINA

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Crosetto chiarisca come è stato possibile promuovere al vertice dell'Esercito un generale che fa politica e esalta discriminazione e odio come valori. Vannacci, come Capo di Stato Maggiore, è un pericolo per la Costituzione e per quei cittadini italiani che continua ad attaccare". Lo scrive su X Alessandro Zan, deputato Pd responsabile Diritti partito democratico.

SALVINI, VANNACCI LEALE E CORAGGIOSO SERVITORE DELL'ITALIA

(ANSA) - "Complimenti e buon lavoro al generale Vannacci, leale e coraggioso servitore dell'Italia e degli italiani". Così Matteo Salvini dopo la nomina del generale a capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri.

