"ORA MATTEO SI DEVE FERMARE UN PO'..." - NEL CARROCCIO AUMENTANO I MAL DI PANCIA DOPO IL VIAGGIO DI SALVINI IN POLONIA, DOVE E’ STATO SPERNACCHIATO PER LE SUE ANTICHE SIMPATIE PUTINIANE: “DOVEVA EVITARE, MA AVETE VISTO LETTA, CONTE O MELONI MUOVERSI?” - ZAIA E FEDRIGA TACCIONO, SI DICE CHE GIORGETTI SIA “SCONSOLATO” - NESSUNO HA CAPITO COME SIA STATO POSSIBILE CHE SALVINI SIA STATO COSÌ INGENUO DA ANDARE IN CONFERENZA STAMPA CON UN SINDACO CHE NON CONOSCEVA…

Emanuele Lauria per “la Repubblica”

Un frontman sempre più solo. All'indomani della figuraccia di Predmysl, il pacifista Matteo Salvini si ritrova generale, anzi Capitano, di un esercito politico silenzioso e preoccupato. Pochi hanno voglia di parlare, nella Lega, mentre il video che mostra il sindaco della cittadina polacca strigliare il segretario del Carroccio batte ogni record di visualizzazioni.

Non c'è un big che fa un commento ufficiale e chi viene invitato a dire la sua, come il sottosegretario Gian Marco Centinaio si mantiene prudente. Con l'Adnkronos contesta il primo cittadino Wojciech Bakun («In uno scenario di guerra non si contesta il leader di un altro Paese») ma ammette pure il peso del passato su Salvini: «Ognuno di noi ha la propria storia, non possiamo fare finta di niente e nasconderla sotto il tappeto ».

Quella maglietta di Putin diventa simbolo di una sconfitta che trascina con sé una forza politica già in calo di consensi. «Giorgetti è sconsolato», riferisce un senatore che gli ha parlato. Ma il ministro, e vicesegretario, non utilizza certo questo momento per rompere il suo tradizionale riserbo. E gli altri esponenti dell'ala istituzionale? Luca Zaia e Massimiliano Fedriga non si esprimono.

Sotto la garanzia dell'anonimato ci sono però parlamentari di prima fila che raccontano l'imbarazzo: «Tutto molto triste e ampiamente prevedibile. Matteo - racconta uno di loro - doveva stare lontano da uno scenario così delicato, sapendo peraltro che c'era qualcosa che gli potevano rimproverare. Ma avete visto Letta, Conte o Meloni muoversi? Ma il segretario è fatto così, si butta a capofitto. Solo che le conseguenze ora rischiamo di pagarle tutti».

C'è un partito in stallo, legato a doppio filo alla figura del suo leader, per lo Statuto e persino per il nome (Lega per Salvini premier), c'è un partito costretto a subire le oscillazioni del capo, la cui popolarità con il Covid e la guerra è scesa in picchiata. Il cambio di direzione sul Green pass ha alienato a Salvini una parte di elettorato, ora persino la linea pacifista, di totale accoglienza ai profughi "veri", ha allontanato altri fans che in massa, sui social, gli dicono: «Va bene la solidarietà, ma non venivano prima gli italiani? ».

La base chiede i congressi ma le emergenze ne rinviano da due anni la celebrazione. Le voci anonime di una Lega che mantiene (ma fino a quando?) il carattere "leninista" di Bossi descrivono un clima. Così, per intenderci, parla un fedelissimo: «Ora Matteo si deve fermare un po'. Rimanga in Italia, a inaugurare una centrale elettrica o ad aspettare i profughi se vuole. Ma forse è meglio evitare altre incursioni impopolari oltre confine».

Frasi che danno il senso del bilancio fallimentare, anche sul piano dell'immagine, della missione ai margini della guerra: Salvini voleva andare in Ucraina, a marciare per la pace, è stata la Farnesina a far sapere che quella è una zona formalmente "sconsigliata" agli italiani. Allora la decisione di organizzare il viaggio di una delegazione ristretta (con l'eurodeputato Marco Campomenosi e il giovane Luca Toccalini) e senza giornalisti al seguito.

«Quelli che erano lì a Predmysl li ha portati il sindaco contestatore », precisa Salvini. Sono bastati per raccontare una gaffe di livello internazionale. E nessuno ha capito, dentro la Lega, come sia stato possibile che il segretario sia stato così ingenuo da andare in conferenza stampa con un sindaco che non conosceva, dopo avergli stretto solo la mano, senza conoscere le sue idee. Qualcuno aveva "garantito" sull'amicizia di Bakun, a livello diplomatico o all'interno della stessa delegazione di Salvini? La morale, in ogni caso, è che il passato non si cancella facilmente. Ieri lo ha ribadito anche il parlamento europeo che ha condannato l'accordo nel 2017 fra la Lega e Russia Unita.

E il segretario, in un day after da tregenda, ha appreso anche dell'irritazione dei dirigenti di due multinazionali come Colmar e Audi: Salvini, nella sua controversa missione, indossava una felpa della Onlus "Cancro primo aiuto" con i marchi delle due aziende: «Noi non sponsorizziamo personalità politiche».

Ma Salvini non demorde. Rientrato a Roma, ha subito detto che vuole tornare in Polonia: «E spero che sarò in buona compagnia». Un invito (e una critica) ad altri leader politici sinora rimasti in Italia. Giorgia Meloni, che in Europa è nello stesso gruppo del partito di governo polacco ma che ha evitato di andare a Varsavia per evitare sovrapposizioni, ha risposto così: «Io in Polonia? Dipende a fare cosa...».

