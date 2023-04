"UN PASSO INDIETRO IN FAVORE DI UN LEADER DONNA? RENZI PUÒ DIRE QUELLO CHE VUOLE. IL CASO È CHIUSO” – CALENDA RISPEDISCE AL MITTENTE LA PROPOSTA DI RENZI DI AFFIDARE A UNA DONNA LA LEADERSHIP DEL TERZO POLO – “ABBIAMO FATTO BENE A SGANCIARCI, IL PROBLEMA VERO È CHE RENZI HA SOLO UN PROGRAMMA DI LOBBY E NOMINE” – E MATTEONZO: “DA QUI ALLE EUROPEE MANCA UN ANNO, PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO...” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”

«Il futuro del Terzo polo? La verità è che i due galli nel pollaio dovrebbero fare un passo indietro». A dirlo è uno dei «pennuti» in questione (in senso figurato, ben si intende). A pronunciare queste parole infatti è Renzi.

Ora voci impazzite dicono che l’ex premier penserebbe a Mara Carfagna come guida del partito liberal-democratico che forse non vedrà mai la luce. Ma in realtà Renzi quel nome non lo ha mai fatto. L’idea del numero uno di Iv, semmai, è quella di lasciare in panchina le due presenze più ingombranti, cioè la sua e quella di Calenda. Per la leadership i nomi possono essere altri: Gelmini, Bonetti o Marattin.

Ma tutto questo ragionare ha più senso dopo la rottura?

A sentire Renzi, sì: «Da qui alle Europee manca un anno, può succedere di tutto e Carlo può cambiare idea per la trentesima volta. Sennò che fa? Va alle elezioni con Bonino?».

A sentire Calenda, però, la situazione è irrecuperabile, benché più di uno tra i suoi abbia voglia in qualche modo di recuperare: «Andremo alle Europee da soli — spiega il leader di Azione ai collaboratori —, del resto non c’è motivo di preoccuparsi, partiamo dal doppio di Italia viva che non raggiungerà mai la soglia.

A prescindere da questo, il punto è che nessuno di noi può più lavorare con Renzi e Boschi. E non solo per il fatto che hanno demolito tutto ciò che costruivamo con Marattin, Rosato e Bonetti: il problema vero è che loro due hanno solo un programma di lobby e nomine». Il braccio di ferro tra i due ex sodali in realtà preoccupa tutti o quasi i parlamentari e i dirigenti dei due partiti.

(...)

I pontieri di entrambi i partiti provano a trovare una via d’uscita. Anche se basta parlare con i due contendenti per capire che non sarà una cosa rapida. Calenda — che ha trascorso il weekend ad Assisi — per ora è attestato sulla linea: «Abbiamo fatto bene a sganciarci perché sennò quelli ci fregavano». Renzi, invece, chiacchierando la domenica pomeriggio con qualche parlamentare di Iv ripercorreva le tappe che hanno portato al divorzio: «Per tre, quattro volte Carlo ha provato a sfasciare tutto.

Prima sul simbolo che doveva avere il suo nome sennò non si faceva niente e io gli ho detto di sì, poi dopo le Regionali di Lombardia e Lazio voleva rompere di nuovo. Dopodiché è facile dare la colpa a me usando argomenti giustizialisti, ma la responsabilità a questo giro è tutta sua. Del resto i riformisti dem mi avevano avvertito, anche con il Pd aveva siglato l’accordo per le Politiche e poi ha mandato tutto a monte».

