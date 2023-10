14 ott 2023 11:00

"IL PIANO MATTEI? NON SI È ANCORA MINIMAMENTE CAPITO COSA SIA" - IL FOGLIO: "SULLA STRATEGIA DELLA MELONI PER RENDERE L’ITALIA UN HUB ENERGETICO REGNA IL MISTERO. LA CONFERENZA ITALIA-AFRICA E’ STATA RIMANDATA A GENNAIO 2024. TUTTO DIPENDE, COME HA SPIEGATO LA SORA GIORGIA DURANTE LA VISITA IN MOZAMBICO, DAGLI SVILUPPI DELLA CRISI IN MEDIO ORIENTE - MA I PRINCIPALI ACCORDI PER LA DIVERSIFICAZIONE ENERGETICA, A PARTIRE DA QUELLO CON L’ALGERIA, ERANO STATI AVVIATI DA MARIO DRAGHI. E’ TUTTA, QUINDI, UNA FACCENDA DI RIDENOMINAZIONE DEL PREGRESSO?”