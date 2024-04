"IL POLITICO ITALIANO PIÙ RICCO È ANCHE QUELLO CHE LAVORA DI MENO" – RONCONE SCATENATO SU ANTONIO ANGELUCCI, DEPUTATO DELLA LEGA E EDITORE ("IL GIORNALE", "LIBERO", "IL TEMPO" A CUI SEMBRA CHE STIA CERCANDO DI AGGIUNGERE ANCHE L'AGENZIA DI STAMPA "AGI"): "È IL RECORDMAN DI ASSENZE IN PARLAMENTO. DEVE LAVORARE. E ANCORA LAVORARE. MA AI SUOI AFFARI. NEL 2023 HA DICHIARATO LA BELLEZZA DI 3.334.000 EURO DI REDDITO (BATTENDO, PER CIRCA 117 MILA EURO, MATTEO RENZI). SERE FA L’HO VISTO A UNA FESTA. C’ERA ANCHE SALVINI MA LA GENTE CERCAVA LUI…”

Fabrizio Roncone per “7- Sette” – il Corriere della Sera

C'è questa meravigliosa coincidenza, in Parlamento. C'è che il politico italiano più ricco è anche quello che lavora di meno. Non trovate sia una storia strepitosa? Guardate: le due notizie sono già uscite. Ma separatamente. Il milionario di Montecitorio. E il più assenteista. Vabbè.

E invece no: perché i due record appartengono alla stessa persona. Antonio Angelucci della Lega, nato 79 anni fa a Sante Marie, un paesino di case e di rocce attaccate al cielo d'Abruzzo, siamo in provincia dell'Aquila, dove comincia la leggenda di questo personaggione assoluto che, con la sola licenza media in tasca, riesce a farsi assumere come portantino all'ospedale San Camillo di Roma e poi - cervello finissimo, rapace voglia di potere e di denaro - appresa l'arte del sindacalista di corsia e studiati tutti gli ingranaggi, apre una casa di riposo a Velletri.

Oggi possiede un piccolo impero: che va dal gruppo Tosinvest, enorme polo della sanità privata, a tre quotidiani (Il Giornale , Libero e Il Tempo ), cui - sembra certo - stia cercando di aggiungere anche l'agenzia di stampa Agi, la seconda del Paese. Uno spettacolo.

Proprio lui, dico. L'ho visto sere fa a una festa di compleanno. Indossava un triste maglioncino blu, pure slabbrato, ma capivi che non era uno del catering, perché stavano in fila lì a inchinarsi, e poi uno gli ha proprio preso la mano per baciargliela.

Temuto da tutti, amico di tutti: da D'Alema a Verdini, passando per Dell'Utri. Prima di diventare leghista (vabbé, ci siamo capiti) è stato deputato con Forza Italia (il Cavaliere lo ammirava). C'era anche Salvini, a quel compleanno. Ma la gente cercava Angelucci. Che, nel 2023, ha dichiarato la bellezza di 3.334.000 euro di reddito (battendo, per circa 117 mila euro, Matteo Renzi, che comunque è in testa alla classica dei senatori con il portafoglio più gonfio).

La domenica mattina, ogni tanto, Angelucci esce dalla sua tenuta romana, a Porta Latina, a bordo d'una Ferrari rossa. Lui avanti, la scorta dietro. Lo vedo che fa un giro dell'isolato, credo non riesca a ingranare più di tre marce, e poi subito rientra. Deve lavorare. E ancora lavorare. Ma ai suoi affari. Durante l'attuale legislatura, la XIX, ha collezionato solo lo 0,19% di presenze. Nemmeno a chiedergli come si sente. Angelucci non rilascia interviste.

