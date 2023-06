"LE PORTE DELLA NATO SONO APERTE PER KIEV" – JENS STOLTENBERG, SEGRETARIO GENERALE DELL’ALLEANZA ATLANTICA DOPO IL BILATERALE CON IL CANCELLIERE TEDESCO SCHOLZ: “VIVIAMO IN UN MONDO PERICOLOSO E IL 2% DEL PIL DESTINATO ALLA DIFESA È IL MININO ASSOLUTO” - SULLA GUERRA IN UCRAINA ASSICURA: “LA NATO NON SARÀ PARTE DEL CONFLITTO MA NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA UNA PACE DIKTAT IMPOSTA DA MOSCA” (MA CHI DECIDE SE LA PACE E' "GIUSTA", KIEV O LA NATO?)

jens stoltenberg volodymyr zelensky

1.STOLTENBERG, LE PORTE DELLA NATO SONO APERTE PER KIEV

(ANSA) - "A Vilnius non abbiamo discusso di un invito formale all'Ucraina. E su questo ci sono consultazioni continue e non voglio anticiparle". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rispondendo a una domanda in conferenza stampa in cancelleria a margine di una bilaterale con Olaf Scholz. "I membri dell'alleanza sono già molto concordi sul fatto che le porte della Nato sono aperte".

2.STOLTENBERG, IL 2% PER LA DIFESA È IL MINIMO ASSOLUTO

(ANSA) - "Il 2% destinato alla difesa non è la soglia limite, è il minimo". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Berlino, in conferenza stampa con Ola Scholz. "Viviamo in un mondo pericoloso", ha aggiunto e il 2% è "il minino assoluto". Stoltenberg ha detto parole per l'impegno della Germania in Ucraina e nell'ambito della Nato. Scholz ha ribadito che nel 2024 la Repubblica federale raggiungerà il 2%.

Jens Stoltenberg OLAF SCHOLZ

3.STOLTENBERG E SCHOLZ, LA NATO NON SARÀ PARTE DEL CONFLITTO

(ANSA) - "La Nato non diventerà parte del conflitto". Lo hanno ribadito, a Berlino in conferenza stampa in cancelleria, sia il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, sia il cancelliere Olaf Scholz.

4.STOLTENBERG, NON SI ACCETTERÀ UNA PACE DIKTAT IMPOSTA DA MOSCA

(ANSA) - "L'Ucraina ha il diritto di liberare il suo Paese". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rispondendo in conferenza stampa in cancelleria a margine di una bilaterale con Olaf Scholz. "Non potrà essere accettata un pace diktat", ha aggiunto.

jens stoltenberg volodymyr zelensky

5.STOLTENBERG, NON ASPIRO A UN PROLUNGAMENTO DEL MANDATO

(ANSA) - "Non ho nulla di nuovo da riferire a riguardo. Io non aspiro a un prolungamento del mio incarico. Vorrei concentrarmi sul mio mandato fino all'autunno, e davvero non ho altri piani". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Berlino, in conferenza stampa con Olaf Scholz, rispondendo a una domanda sull'eventuale prolungamento del suo mandato alla guida dell'Alleanza fino ad aprile.

jens stoltenberg giorgia meloni 12 antonio tajani jens stoltenberg Charles Michel Jens Stoltenberg Ursula von der Leyen