"LA PREMIER NON DOVEVA DIRE QUELLE CAVOLATE IN CONFERENZA STAMPA" – A “IN ONDA”, IL DEPUTATO DEM, MARCO FURFARO, ATTACCA GIORGIA MELONI PER LA SUA DIFESA DEL COMPAGNO ANDREA GIAMBRUNO: "È INACCETTABILE QUANDO AFFERMA ‘MIA MADRE DICEVA CHE BISOGNA STARE ATTENTI A METTERSI IN DETERMINATE CONDIZIONI” - POI IL PIDDINO SI LANCIA IN UN PISTOLOTTO SUL PATRIARCATO: "SOTTO SOTTO C'È UNA CULTURA MASCHILISTA. IO VOGLIO UN'ITALIA IN CUI NON MI DEVO DIFENDERE DAL LUPO, MA SI COMBATTONO I LUPI" – VIDEO

Marco Furfaro, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, […] attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso Giambruno. Incalzato dal conduttore che gli fa notare che la sinistra attacca sempre sul livello personale la premier, il dem risponde: "Nessuno nel Partito democratico ha associato ciò che ha detto Giambruno alla Meloni, e condivido ciò che ha detto Giorgia Meloni: ciò che dice Giambruno è responsabilità sua non di Meloni. Però Meloni in conferenza stampa dice' però mia madre diceva che bisogna stare attenti a mettersi in determinate condizioni', quello è inaccettabile".

aggiunge Marco Furfaro […] "Sotto sotto non è che c'è la difesa dello stupro ma c'è ancora una cultura maschilista che rispetto alle donne in particolare colpevolizza la vittima. Giambruno o non Giambruno, la presidente del Consiglio non doveva dire quelle cavolate, io voglio un'Italia in cui non mi devo difendere dal lupo, ma si combattono i lupi". […]

