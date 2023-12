"PUTIN È PRONTO AD ACCETTARE UN CESSATE IL FUOCO" – SECONDO IL “NEW YORK TIMES” IL PRESIDENTE RUSSO È PRONTO A FERMARE IL CONFLITTO A PATTO CHE AL CREMLINO VENGANO CONCESSE LE TERRE CONQUISTATE – PER ZELENSKY LE CONDIZIONI DI PACE POSTE DA “MAD VLAD” SONO INACCETTABILI (ANCHE PERCHÉ SIGNIFICHEREBBERO LA SUA FINE POLITICA) – PER KIEV SI METTE MALE: GLI ALLEATI OCCIDENTALI SI SONO STUFATI DI INVIARE MILIARDI IN ARMI E LA SITUAZIONE SUL CAMPO DI BATTAGLIA È...

Estratto da www.open.online

zelensky putin

Al contrario di quanto lascia trasparire nelle sue apparizioni pubbliche, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad accettare un cessate il fuoco che congeli i confini tra Russia e Ucraina così come sono stati definiti dal conflitto in corso. A dirlo sono – citati in un’inchiesta del New York Times – due ex funzionari governativi russi ancora vicini al Cremlino, oltre a funzionari statunitensi e internazionali che affermano di aver ricevuto il messaggio direttamente dagli inviati del leader di Mosca.

LA POSSIBILE CONTROFFENSIVA UCRAINA

Formalmente, gli obiettivi dello zar non sono cambiati. Lo scorso martedì, davanti ai suoi generali, ha detto fieramente che nell’Ucraina invasa le truppe russe stanno facendo «quello che vogliono», aggiungendo che «non ci lasceremo scappare ciò che è nostro». Messaggio diverso da quelli ricevuti dalle fonti del quotidiano della Grande Mela da settembre. Lo stesso, affermano solo gli americani, sarebbe avvenuto nel settembre del 2022, quando Putin si era definito soddisfatto dei territori conquistati fino ad allora, di fronte ai suoi uomini più vicini.

volodymyr zelensky

Il messaggio diffuso nel corso dell’autunno appena conclusosi non contiene mezzi termini: «Siamo pronti a negoziare per un cessate il fuoco», affermano i funzionari internazionali citando gli omologhi russi. Ovviamente non ci sono prove che tale opzione possa accontentare i leader ucraini, che hanno a loro volta spiegato di voler riconquistare tutti i territori invasi dalla Russia, compresa la Crimea, prima di accettare la fine delle ostilità. […]

meeting normandia voldymyr zelensky vladimir putin emmanuel macron