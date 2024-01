"QUANDO TI METTI DAVANTI ALLO SPECCHIO NON PROVI UN PO' DI VERGOGNA?" - VOLANO STRACCI BAGNATI TRA ROBERTO GIACHETTI ED ELENA BONETTI - IL DEPUTATO RENZIANO ATTACCA L'EX MINISTRA, SCAPPATA A GAMBE LEVATE DA ITALIA VIVA E FINITA NELLE BRACCIA DI CALENDA, PER AVER DETTO "ALLE EUROEE AUSPISCO UNA LISTA COMUNE TRA AZIONE E +EUROPA, NO A UN'ACCOZZAGLIA CON IL PARTITO DI RENZI..."

Ma quando ti alzi la mattina e ti metti davanti allo specchio non provi un po’ di vergogna? pic.twitter.com/iTTvCgF6pN — Roberto Giachetti (@bobogiac) January 30, 2024

EUROPEE: BONETTI, AUSPICO LISTA COMUNE AZ-+EU, NO ACCOZZAGLIA CON IV

roberto giachetti foto di bacco

(LaPresse) - "Alle europee, andremo ben oltre la soglia di sbarramento. Un elettore sceglie chi votare non per superare il quorum, ma perché crede che porti avanti istanze utili ed efficaci. Vogliamo allargare in primis a chi è con noi nell’Alde. Mi riferisco a +Europa e ai Libdem. Con gli amici socialisti l’accordo è già fatto". Così in un’intervista al quotidiano 'L'Identità' la vice capogruppo di Azione - Per - Renew Europe Elena Bonetti, che poi, a una domanda su una possibile candidatura di Carlo Cottarelli alle prossime elezioni, risponde:

"Spero vada a buon fine. Ha dato una disponibilità preziosa per una lista comune tra Azione e +Europa"."Italia Viva, insieme a Mastella, intende fare altro e le accozzaglie in politica non funzionano", aggiunge su su una possibile interlocuzione tra Azione e Italia viva in vista delle prossime elezioni europee. Bonetti prosegue: "Agli elettori vanno fatte proposte coerenti e Italia Viva ha fatto scelte diverse dalle nostre". "Il tema non è la mediazione, ma avere una proposta forte e credibile. Tornare in una coalizione dove prevale l'incoerenza - conclude - penalizzerebbe anche dal punto di vista numerico".

ELENA BONETTI E MATTEO RENZI