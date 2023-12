"QUESTO PATTO DI STABILITA' NON E' ACCETTABILE. SAREI LIETO SE GIORGIA MELONI IN CASO DI NECESSITA' USASSE IL VETO" – MARIO MONTI FA IL CULO AGLI EURO-BUROCRATI: “NON SI E' MAI PARLATO DELL'ALLARGAMENTO DELL'EUROPA IN MODO COSI' SUPERFICIALE E PERICOLOSO. NON SI SONO FATTI PASSI AVANTI SULLA MODIFICA DEI MECCANISMI DECISIONALI, INOLTRE NON ABBIAMO PREPARATI LE OPINIONI PUBBLICHE CHE POTREBBERO DIRE DI NO, PENSATECI BENE" – E GIORGIA MELONI LO ASCOLTA: “IL VETO SUL PATTO DI STABILITÀ? IO NON ESCLUDO NESSUNA DELLE SCELTE. CREDO SI DEBBA FARE UNA VALUTAZIONE SU CIÒ CHE È MEGLIO PER L'ITALIA”

MONTI A MELONI,SAREI LIETO SE USASSE VETO PATTO STABILITA'

(AGI) - Roma, 13 dic. - "Non si e' mai parlato dell'allargamento" dell'Europa "in modo cosi' superficiale e pericoloso. Non si sono fatti passi avanti sulla modifica" dei meccanismi decisionali, inoltre "non abbiamo preparati le opinioni pubbliche" che potrebbero dire di no", pensateci bene". Cosi' l'ex premier Mario Monti prendendo la parola nell'Aula del Senato durante il dibattito sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Monti ha parlato anche della necessita' di puntare sulla maggioranza qualificata.

"Questo patto di stabilita' non e' accettabile. E' un'Europa con lo specchietto retrovisore" quella che emerge, "era un'occasione per rilanciare gli investimenti pubblici", ha poi sottolineato Monti. "Sarei lieto se lei in caso di necessita' usasse il veto", ha aggiunto rivolgendosi al presidente del Consiglio e riferendosi sempre alla discussione nella Ue sul patto di stabilita'. "Sul Mes cerchiamo di essere seri, l'Italia sta andando alla legge di bilancio molto sguarnita in tema di sostegno al Servizio sanitario nazionale. Il Mes sanitario" sarebbe una possibilita', ha aggiunto.

UE: MONTI A MELONI, ITALIANI NON SONO NECESSARIAMENTE SMEMORATI

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Meloni ha rivendicato due apporti del governo: ha dato agli italiani l'orgoglio di esserlo e non svende l'Italia. Le siamo grati. Tutti siamo orgogliosi del governo e di lei. Non necessariamente tutti gli italiani sono smemorati". Lo ha detto nell'Aula della Camera il senatore a vita Mario Monti nel dibattuto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio Ue.

