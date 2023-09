8 set 2023 18:11

IL "RE LEONE" RUGGISCE ANCORA - GABRIEL OMAR BATISTUTA SMENTISCE LE VOCI DEGLI ULTIMI GIORNI CHE LO DAVANO COME CANDIDATO SINDACO PER IL CENTRODESTRA A FIRENZE: "NON PARTECIPO ALLA VITA POLITICA, NÉ IN ITALIA NÉ IN ARGENTINA. LA MIA UNICA INTENZIONE È VIVERE IN UN MONDO MIGLIORE..." - ANCHE AVESSE VOLUTO CANDIDARSI NON AVREBBE POTUTO FARLO A FIRENZE VISTO CHE IL "RE LEONE" NON HA LA CITTADINANZA ITALIANA...