6 set 2023 16:12

IL "RE LEONE" SARÀ SINDACO? - L'IMPROBABILE IPOTESI GABRIEL OMAR BATISTUTA COME CANDIDATO A SINDACO DI FIRENZE PER IL CENTRODESTRA - DOPO LA VITTORIA DELL'EX CALCIATORE DAMIANO TOMMASI A VERONA (IN QUOTA CENTROSINISTRA), IN ALCUNI AMBIENTI DEL CENTRODESTRA TOSCANO SERPEGGIA L'IDEA DI FAR CORRERE IL BOMBER ARGENTINO CLASSE 1969. UNICO PROBLEMA, NON DA POCO, È CHE IL VECCHIO "BATI" NON HA LA CITTADINANZA ITALIANA E QUINDI NON PUÒ ESSERE CANDIDATO - I MAL DI PANCIA IN FORZA ITALIA: "CREDIAMO CHE..."