DANILO TONINELLI È UN SEMPLICE MILITANTE MA NE HA PER TUTTI! SU TIKTOK SI PIAZZA DAVANTI AI MANIFESTI ELETTORALI E STREPITA: "BERLUSCONI? PER LA PRIMA VOLTA UN CANDIDATO PARTECIPERÀ ALLE ELEZIONI DALL'ALDILÀ" - E TUMULA IL CAMPO LARGO: "ELLY SCHLEIN? PENSO CHE NON CI SIA DA FIDARSI PER NIENTE..."

DANILO TONINELLI

Parliamo di Danilo Toninelli, ex ministro e senatore M5S, oggi probiviro del Movimento.

Il meme leghista su di lui è rimbalzato sui social e l’ex parlamentare ha ammesso («Non mi ricordo come si chiamino i protagonisti») e lo ha commentato a Radio Cusano Campus: «La campagna elettorale della Lega è adorabile, però dobbiamo informare Salvini e la Lega che i dodicenni non votano. Il livello è da Paperino, non votano i bambini di 10 anni». […]

DANILO TONINELLI

Sui suoi canali social – molto seguiti dalla base M5S – l’ex ministro delle Infrastrutture ha intervistato i candidati (il 7 giugno toccherà a Pasquale Tridico) alle Europee: il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, e, più recentemente, Paolo Bernini, ex deputato, collega di Toninelli durante la prima legislatura stellata in Parlamento. […]

DANILO TONINELLI ESULTA PER LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI

Ma l’ex senatore non si è limitato alle interviste. In alcuni video Toninelli commenta con sfottò le affissioni pubblicitarie degli altri partiti. Passa un autobus a Roma con l’immagine di Renzi e Toninelli commenta: «Gli unici che possono sopportarlo perché non sanno niente sono gli stranieri. Beati gli stranieri».

«Io penso non ci sia da fidarsi della Schlein per niente», dice ancora commentando la propaganda dem. E vedendo i poster con Antonio Tajani e Silvio Berlusconi, parla di «un candidato che parteciperà alle elezioni dall’aldilà».

toninelli

L’ultima freccia nella faretra di Toninelli è il suo tg di controinformazione, in cui tocca i temi a suo dire caldi della settimana. Ecco allora l’ex senatore affrontare argomenti come la leva obbligatoria, il redditometro, Telemeloni, i condoni. Fino all’ultima puntata che va dalla rissa in Parlamento all’aumento del prezzo della carta igienica. Commenta: «Siccome costa meno un giornale della carta igienica, conviene usare quello».

il libro di danilo toninelli