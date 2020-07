BATTAGLIA PER LA NOMINA DEL PREFETTO DI ROMA (NEL 2021 SI VOTA PER IL CAMPIDOGLIO) – IL FAVORITO È MATTEO PIANTEDOSI, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO LAMORGESE, MA SOPRATTUTTO, ALL’EPOCA DI UN SALVINI SEMPRE IN GIRO PER L’ITALIA A SPARARSI SELFIE, IL VERO CAPO DEL VIMINALE - SE LAMORGESE TENTENNA (INVANO HA PROVATO A MANDARLO A NAPOLI), IL PD SI OPPONE: PORTANO LA FIRMA DI PIANTEDOSI LE CONTROVERSE DECISIONI ADOTTATE DA SALVINI DUE ESTATI FA, A PARTIRE DALLA VICENDA DELLA NAVE DICIOTTI. E ORA GIRA IL NOME DI BRUNO FRATTASI