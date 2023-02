"ROSPY" BINDI NON ERA QUELLA CHE AVEVA DETTO CHE IL PD SI DOVEVA SCIOGLIERE? “RESTO DELL'IDEA CHE LO SCIOGLIMENTO C'È STATO NEI FATTI CON IL VOTO DI DOMENICA: IL VOTO CHIUDE LA FASE DEL RENZISMO. MA LASCIA ANCORA UN RESIDUO, NON MARGINALE" (ANCORA?) – LE BORDATE ALLA SCHLEIN: "PER LEI SARÀ MOLTO DIFFICILE CAMBIARE TENENDO UNITO IL PARTITO. AL PROGRAMMA MANCA VISIONE. QUALCUNO MI HA RIFERITO DI UNA SUA BATTUTA POCO SIMPATICA: "BONACCINI HA FATTO CAMPAGNA PERSINO CON FIORONI" (CHE NEL FRATTEMPO HA SALUTATO LA COMPAGNIA DEM)

Estratto dell’articolo di Francesca Schianchi per “la Stampa”

«Sarò un'osservatrice attenta ed esigente. Ma anche fiduciosa». Rosy Bindi è stata tra le fondatrici del Partito democratico; per quattro anni ne è stata anche presidente. Oggi non ha più la tessera, e alle primarie di domenica non ha votato: «Non mi convinceva nessuno dei due sfidanti». All'indomani della vittoria di Elly Schlein, però, guarda con interesse al futuro di quell'area politica e alle prime mosse della nuova segretaria: «Non è una sfida semplice mantenere fede alla promessa di cambiamento e tenere unito il partito».

Elly Schlein ha definito la sua vittoria «una piccola, grande rivoluzione». La vede così?

«Sicuramente questo voto chiude la fase del renzismo. Ma lascia ancora un residuo, non marginale».

(...)

Lo vede un cambio di visione?

«L'ho sentita parlare di punti programmatici: vanno bene, per carità, mi piace quello che ha detto. Va bene parlare di salario minimo, ma se sei all'opposizione non dipende da te farlo.

Quando sei all'opposizione quello che conta è la visione, riuscire a convincere le persone che sarai capace di dare risposte alle grandi sfide del momento. E nelle sue parole non ho riconosciuto questo progetto. Oggi (ieri, ndr.), per esempio, mi sarebbe piaciuto che come primo atto fosse andata a Crotone. Un gesto simbolico che vuol dire: sull'immigrazione, che non è un'emergenza ma un fenomeno strutturale, si costruisce una nuova sinistra. E domenica notte non l'ho sentita parlare della guerra».

Cosa avrebbe voluto sentire?

«Intanto, se non avesse votato la delega di un anno al governo per mandare armi all'Ucraina mi avrebbe convinta di più. Siamo di fronte a un nuovo ordine mondiale: su questo, la sinistra non può permettersi di stare in silenzio. E lei nel suo discorso della vittoria non ha detto una parola».

Insomma, mi sembra scettica su questa nuova leader…

«No, ma sarò un'attenta osservatrice di quello che farà. Non vorrei finisse come i precedenti affidamenti di fiducia a un singolo leader: stavolta vorrei vedere ricostruire una comunità politica intorno a una visione...Il risultato dimostra un partito spaccato in due: ricostruire il cambiamento in maniera unitaria mi sembra un'impresa».

Su questo ci torniamo, ma mi dica il terzo segnale che arriva dal capovolgimento del risultato tra iscritti ed elettori.

«Tra elettori e iscritti, tra la vita interna del partito e chi ne ha a cuore le sorti ma non ne fa parte, c'è una distanza che va colmata. A dimostrazione che quando qualcuno invocava lo scioglimento del partito non aveva sbagliato di molto…».

Quel qualcuno è lei. Ne è ancora convinta?

«Resto dell'idea che lo scioglimento c'è stato nei fatti con il voto di domenica: è evidente che quello che c'era non andava più bene».

(...)

E qui veniamo all'unità del Pd: l'ex ministro Beppe Fioroni ha già annunciato il suo addio…

«Qualcuno mi ha riferito una battuta poco simpatica di Schlein: "Bonaccini ha fatto campagna persino con Fioroni"…».

Si lascia il partito per una battuta?

«Il fatto è che il partito è diviso a metà, e stare insieme è una cosa buona, ma se si condivide la linea, non se si fa un'unità pasticciata».

Schlein però deve ancora iniziare la sua esperienza da segretaria. Dica la verità, vede il rischio scissione?

«Non lo so. Chi ha votato Schlein vuole un Pd più caratterizzato a sinistra: il mio auspicio è che lei riesca in questa ricostruzione della sinistra, tenendo però unito il partito».

(...)

