18 gen 2024 09:56

"I SALUTI ROMANI DI ACCA LARENTIA? ALL’ESTERO QUELLE IMMAGINI CI DANNEGGIANO MOLTO" - ROMANO PRODI, CHE LE EURO-STANZE LE CONOSCE BENE, SPIEGA A GIORGIA MELONI CHE L'IMMAGINE DELL'ITALIA CON IL BRACCIO TESO E' UN CETRIOLO PER NOI: "IL SILENZIO DELLA PREMIER A RIGUARDO? PERCHÉ QUELLI VOTANO PER LEI. MA IL FUNAMBOLISMO TRA PASSATO E PRESENTE POTRÀ REGGERE FINO A UN CERTO PUNTO: ARRIVANO SEMPRE EVENTI CHE NON POSSONO ESSERE IGNORATI E LÌ MELONI DOVRÀ SCEGLIERE SE PERDERE QUEI VOTI. MA NON SO SE LO FARA': NON VUOLE NEMICI A DESTRA..."