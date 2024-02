È UN "SALVADOR" DELLA PATRIA O UN DITTATORE IN DIVENIRE? - NAYEB BUKELE VIAGGIA SPEDITO VERSO IL SECONDO MANDATO: IL PRESIDENTE USCENTE DI EL SALVADOR HA AFFERMATO DI AVER STRAVINTO LE ELEZIONI - IL 42ENNE HA CAMBIATO IL VOLTO DEL PAESE CON LA SUA GUERRA ALLE BANDE CRIMINALI, PORTANDO ALL'ARRESTO DI DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE - AI SALVADOREGNI NON INTERESSANO I SUOI METODI BRUTALI: VOGLIONO SOLO ESSERE LIBERATI DALLE GANG - PER PERMETTERGLI DI RICANDIDARSI, I GIUDICI DELLA CORTE SUPREMA HANNO CAMBIATO LA COSTITUZIONE…

Estratto dell'aritcolo di Sara Gandolfi per il "Corriere della Sera"

Plaza Gerardo Barrios, cuore di San Salvador, è come ogni giorno piena di gente. […] La guerra lanciata due anni fa dal presidente Nayib Bukele contro le «maras», le violente bande criminali che tutto controllavano e minacciavano, ha cambiato il volto della capitale e di El Salvador. La gente è tornata ad occupare gli spazi pubblici, le ragazze a indossare le minigonne, i commercianti non temono più gli sgherri che pretendono il pizzo.

Risultato: Bukele, 42 anni, ha affrontato le elezioni di ieri sicuro di conquistare un secondo mandato di cinque anni e la maggioranza assoluta in Parlamento per il suo partito, Nuevas Ideas. Un plebiscito annunciato, i sondaggi lo davano al 90%. […] Su TikTok ha più follower (7,5 milioni) degli abitanti del Paese che governa, con picchi di 24 milioni di visualizzazioni per alcuni video, girati talmente bene da sembrare trailer di una serie poliziesca.

[…] Bukele governa in perenne stato d’emergenza da due anni e ha di fatto occupato tutti i poteri dello Stato. I giudici della Corte suprema, a lui fedelissimi, hanno cambiato la Costituzione per permettergli di ricandidarsi, previo congedo di sei mesi. Centinaia di persone sono finite in carcere preventivo senza avvocato né garanzie. Spesso basta la spiata di un vicino: secondo alcune stime, appena il 40% dei 75.000 arrestati apparteneva alle maras.

Eppure la «tolleranza zero» di Bukele è diventata un modello anche all’estero, vedi la recente risposta in Ecuador contro il narcotraffico. E il presidente di origini palestinesi, […] diventato ricchissimo grazie ai bitcoin, promossi a moneta nazionale accanto al dollaro, può contare su solide alleanze internazionali. Primo fra tutti l’«amico» Donald Trump.

Ai salvadoregni poco importa. Basta non dover pagare più il «pedaggio» alle maras , 5 dollari per passare da un quartiere all’altro. «Peggio della mafia. Un giorno veniva una pandilla , l’indomani un’altra. Ragazzini di 13 anni armati fino ai denti», dice Mauricio Urrutia, coltivatore di cacao nel Salvador occidentale e beneficiario del programma Revicacao finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. «Il Salvador era come il Vietnam. Avevamo paura a mettere fuori il naso di casa. Ora finalmente posso lavorare. Gracias a Dios la sicurezza è tornata».

