27 nov 2019 17:55

"SALVINI FA I POMP**I AI CRETINI", PRENDE PER IL C*** CHI VOTA”, OLIVIERO TOSCANI CONDANNATO ANCHE IN APPELLO A 8 MILA EURO DI MULTA PER AVER DIFFAMATO L’EX MINISTRO – OSPITE DE 'LA ZANZARA' AVEVA DEFINITO IL LEADER DELLA LEGA “UN MAIALINO”...