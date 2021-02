"SCUSATE MA NON SAREI PERFETTA IO COME MINISTRA DELLA TRANSIZIONE?" - SU TWITTER LUXURIA PERCULA LA NASCITA DEL MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA VOLUTO DA GRILLO – LA MELONI SCATENATA: "UN GIORNO I GRILLINI CI SPIEGHERANNO PURE PERCHÈ IL 'MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA' CHE LORO NON HANNO REPUTATO DI DOVER ISTITUIRE DURANTE I GOVERNI CONTE 1 E CONTE 2 SIA DIVENTATO UNA GRANDE CONQUISTA NEL GOVERNO DRAGHI. MA PENSANO ANCORA DI PRENDERE IN GIRO QUALCUNO?"

"Scusate ma non sarei perfetta io come Ministra della Transizione?". Così su Twitter Vladimir Luxuria ha commentato la notizia dell'inserimento del ministero per la Transizione ecologica nell'agenda di governo.

Una battuta di spirito da parte dell'ex parlamentare che in poco tempo è diventato virale sui social con oltre mille like e più di 150 retweet. Vladimir Luxuria è intervenuta così nel gioco delle poltrone del governo Draghi, una boutade (ma non troppo) che accende i riflettori sul ministero tanto discusso proposto da Beppe Grillo.

Il ministero per la Transazione ecologica ipotizzato dal leader del Movimento 5 Stelle sta creando polemica anche tra i partiti, che non utilizzano l'ironia di Vladimir Luxuria. "Non so se serva il ministero proposto da Beppe Grillo, non spetta a me dirlo", ha detto Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna e della Conferenza Stato-Regioni a TG2 Post. Tuttavia, Bonaccini non esclude che i temi in tal senso siano importanti: "Siamo d'accordo con le priorità della transizione ecologica e digitale. Più che parlare dell'Emilia-Romagna vorrei parlare del bacino padano, ha 24 milioni di abitanti: abbiamo presentato un progetto per due milioni di euro perché lo smog non ha né colore politico né confini geografici".

Tuttavia, nel Movimento 5 Stelle c'è grande euforia per la possibilità che questo ministero venga istituito, al di là della battuta di Vladimir Luxuria. In una recente dichiarazione, il titolare della Farnesina ha sottolineato la sua istituzione come "un altro risultato che abbiamo ottenuto", rivendicandone la paternità dei grillini: "È una proposta che è stata avanzata da Beppe Grillo al premier incaricato Mario Draghi".

Al di là degli elogi, Giorgia Meloni ha però messo in luce anche una certa contraddizione nell'azione del Movimento 5 Stelle per la nascita di questo nuovo ministero: "Un giorno i grillini ci spiegheranno pure perchè il 'Ministero per la Transizione Ecologica' che loro non hanno reputato di dover istituire durante i governi Conte 1 e Conte 2 sia diventato una grande conquista nel Governo Draghi. Ma veramente pensano ancora di prendere in giro qualcuno?".

Un'obiezione logica che la leader di Fratelli d'Italia ha avanzato tramite i suoi profili social dopo la conferma da parte di Donatella Bianchi, numero uno del Wwf, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Una notizia che ha di fatto alleggerito il clima di tensione all'interno del Movimento 5 Stelle, che quest'oggi avrebbe dovuto aprire il voto sulla piattaforma Rousseau. Voto che è stato rinviato a domani.

