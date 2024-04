"SE VOGLIONO METTERMI IN CARCERE PER AVER DETTO LA VERITÀ, DIVENTERÒ UN MODERNO NELSON MANDELA” – TRUMP SENZA FRENI: SI PARAGONA AL LEADER SUDAFRICANO – “DOBBIAMO SALVARE IL PAESE DA QUESTI FUNZIONARI POLITICI MASCHERATI DA GIUDICI, E SONO DISPOSTO A RINUNCIARE ALLA MIA LIBERTÀ PER QUESTA CAUSA” – GRAZIE ALL'EVENTO DI RACCOLTA FONDI ORGANIZZATO IN FLORIDA DAL MILIARDARIO DI HEDGE FUND JOHN PAULSON, TRUMP HA RACCOLTO 50,5 MILIONI DI DOLLARI: LA CIFRA È QUASI IL DOPPIO DEI 26 MILIONI RACCOLTI DA BIDEN CON BILL CLINTON E OBAMA…

TRUMP ATTACCA, VIOLATI MIEI DIRITTI, DIVENTERÒ MANDELA MODERNO

donald trump

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - Donald Trump torna a paragonarsi a Nelson Mandela. In un lungo post su Truth, il suo social, accusa il giudice di New York Juan Merchan di violare i suoi diritti previsti nel Primo Emendamento. "Se vogliono mettermi in carcere per aver detto la verità, diventerò un moderno Nelson Mandela. Dobbiamo salvare il Paese da questi funzionari politici mascherati da giudici, e sono disposto a rinunciare alla mia libertà per questa causa", scrive Trump riferendo all'ordine impostogli dal giudice di non attaccare i testimoni e i giurati del processo per i soldi alla pornostar, che dovrebbe aprirsi il 15 aprile.

TRUMP, STASERA LA MAGGIORE RACCOLTA FONDI DI TUTTI I TEMPI

donald trump e la bibbia

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - "La più grande serata di raccolta fondi di tutti i tempi. Doppieremo quanto raccolto da Biden la scorsa settimana. La gente è disperata per un cambiamento. Vuole che l'America torni di nuovo grande". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. L'ex presidente si riferisce all'evento che si terrà nelle prossime ora in Florida ospitato dal miliardario di hedge fund John Paulson. Trump punta a raccogliere 43 milioni di dollari superando così i 26 milioni raccolti da Joe Biden nel corso dell'evento con Bill Clinton e Barack Obama.

TRUMP HA RACCOLTO 50,5 MILIONI IN EVENTO IN FLORIDA

DONALD TRUMP

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - Donald Trump ha raccolto 50,5 milioni di dollari nell'evento organizzato in Florida dal miliardario di hedge fund John Paulson. La cifra è quasi il doppio dei 26 milioni raccolti da Joe Biden con Bill Clinton e Barack Obama. "E' più chiaro che mai che abbiamo il messaggio, le attività operative e i soldi per spingere il presidente Trump alla vittoria il 5 novembre", ha detto la campagna di Trump.