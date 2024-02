"SEI SEMPRE STATO UNO SCIOCCO, UN BUFFONE, UN BUONO A NULLA" - SUL WEB SPUNTA UN VIDEO CREATO CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI FRED TRUMP, IL PADRE DELL'EX PRESIDENTE AMERICANO, MORTO NEL 1999, NEL QUALE SCONSIGLIA AL FIGLIO DI CORRERE ALLE PROSSIME ELEZIONI: "DONNY, HO SEMPRE SAPUTO CHE AVRESTI FALLITO” - IL DEEPFAKE È STATO CREATO DAL LINCOLN PROJECT, FONDATO DA EX REPUBBLICANI, PER EVITARE IL RITORNO DI "THE DONALD" ALLA CASA BIANCA - VIDEO

We thought Donald could use some words of encouragement from his father Fred, who was such a strong supporter of his career. Fred’s angry he handed over his empire to a son so “low-rent” he even lost money running a casino & will be lucky to keep his dumb ass out of prison. (AI) pic.twitter.com/5gXtKKHJmS — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) February 16, 2024

(ANSA) - Si moltiplicano i deepfake in vista delle elezioni americane. Questa volta ad essere colpito è Donald Trump, noto per i suoi eccessi che hanno portato alcune piattaforme social a bandirlo per un periodo. In un video generato dall'intelligenza artificiale, e dichiarato come tale, appare il padre defunto dell'ex presidente Usa che gli sconsiglia di correre alla prossima tornata elettorale. Il video è stato ideato dal Lincoln Project, un comitato di azione politica fondato da conservatori moderati ed ex repubblicani che sta lavorando per evitare il ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Fred Trump, immobiliarista e uomo d'affari come suo figlio, è morto nel 1999. Nel finto video disprezza gli affari del figlio e lo accusa anche di negligenza nella vita personale. "Abbiamo pensato che Donald avrebbe avuto bisogno di qualche parola di incoraggiamento da parte di suo padre Fred che era un forte sostenitore della sua carriera. Fred è arrabbiato per aver consegnato il suo impero a un figlio così, che ha persino perso soldi gestendo un casinò", scrive su Twitter The Lincoln Project.

Alla fine del video c'è l'avvertenza che è stato "generato in tutto o sostanzialmente dall'intelligenza artificiale" e che include "discorsi o comportamenti che non si sono verificati". Il deepfake del padre di Trump è solo l'ultimo di una ondata di disinformazione in vista delle elezioni autunnali. Lo scorso mese gli elettori del New Hampshire hanno ricevuto chiamate automatiche da una voce che sembrava quella dell'attuale presidente Joe Biden che diceva di non votare alle primarie.

Successivamente la Federal Communications Commission degli Stati Uniti ha annunciato il divieto delle voci generate dall'intelligenza artificiale nelle chiamate automatiche. La scorsa settimana, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, un gruppo di 20 aziende hi-tech ha annunciato di aver accettato di lavorare insieme per impedire che contenuti ingannevoli di intelligenza artificiale interferiscano con le elezioni in tutto il mondo, che vedronno impegnati alle urne miliardi di cittadini.

