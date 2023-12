"SERVE UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA NON IDEOLOGICA" – GIORGIA MELONI INTERVIENE ALLA COP28 DI DUBAI E RANDELLA SUL “RADICALISMO AMBIENTALE” - PAPA FRANCESCO, CHE NON È VOLATO NEGLI EMIRATI A CAUSA DELLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, INVIA UN LETTERA LETTA DAL SEGRETARIO DI STATO VATICANO, PIETRO PAROLIN: “LA DEVASTAZIONE DEL CREATO È UN'OFFESA A DIO" - LA PROPOSTA: "IL DENARO USATO PER COSTRUIRE ARMI IMPIEGHIAMOLO PER COMBATTERE LA FAME E LA CRISI CLIMATICA”

MELONI, SERVE UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA NON IDEOLOGICA

(ANSA) - "L'Italia sta facendo la sua parte nel processo di decarbonizzazione in modo pragmatico con un approccio" che rispetti la neutralità tecnologica "libero da radicalismo: se vogliamo essere efficaci" serve "una sostenibilità ambientale che non comprometta la sfera economica e sociale, una transizione ecologica non ideologica". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in plenaria alla Cop28.

MELONI, SERVE UNA SVOLTA SUL CLIMA, AGIRE IN MODO RAGIONEVOLE

(ANSA) - "E' un momento chiave del nostro sforzo di contenere le temperature entro 1,5 gradi: anche se ci sono ragioni per essere ottimisti l'obiettivo è lontano, la Cop28 deve essere una svolta". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in plenaria alla Cop28. "Ci viene chiesto di fissare una chiara direzione - ha aggiunto - e agire in modo ragionevole ma concreto".

COP28: MELONI, 'SFORZI DI OGGI PER CHI VERRA' DOPO DI NOI'

(Adnkronos) - "Siamo consapevoli che molti sforzi che stiamo facendo daranno risultati quando noi non avremo più ruoli di responsabilità. Siamo qui non per noi stessi ma per coloro che verranno dopo di noi e questo definisce il valore della nostra leadership. Qualcuno oggi è seduto all'ombra perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo in plenaria alla Cop28 di Dubai, e citando a chiusura del suo intervento Warren Buffett.

IL PAPA, DEVASTAZIONE CREATO OFFESA A DIO, L'ORA È URGENTE

(ANSA) - DUBAI, 02 DIC - "Purtroppo non posso essere insieme a voi, come avrei desiderato, ma sono con voi perché l'ora è urgente. Sono con voi perché, ora come mai, il futuro di tutti dipende dal presente che scegliamo.

Sono con voi perché la devastazione del creato è un'offesa a Dio, un peccato non solo personale ma strutturale che si riversa sull'essere umano, soprattutto sui più deboli, un grave pericolo che incombe su ciascuno e che rischia di scatenare un conflitto tra le generazioni". Così il Papa nel suo discorso alla Cop28 sui cambiamenti climatici, letto alla Expo City di Dubai dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.

IL PAPA, CON DENARO ARMI FONDO CONTRO FAME E CRISI CLIMA

(ANSA) - DUBAI, 02 DIC - "Quante energie sta disperdendo l'umanità nelle tante guerre in corso, come in Israele e in Palestina, in Ucraina e in molte regioni del mondo: conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno! Quante risorse sprecate negli armamenti, che distruggono vite e rovinano la casa comune!".

Così il Papa nel suo discorso alla Cop28 di Dubai, letto stamane dal cardinale Pietro Parolin. "Rilancio una proposta: 'con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame' (Lett. enc. Fratelli tutti, 262) e realizzare attività che promuovano lo sviluppo sostenibile dei Paesi più poveri, contrastando il cambiamento climatico".

