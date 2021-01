"SÌ A UN GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE" - ANTONIO TAJANI NON SPIEGA COSA SI NASCONDA DIETRO QUESTA FORMULA: CONTE È PREVISTO OPPURE NO? - NELLE SUE FUMOSE CHIACCHIERE, TAJANI VAGHEGGIA: "NON C'È NESSUNA POSSIBILITÀ CHE FORZA ITALIA ESCA DAL CENTRODESTRA". NE E' PROPRIO SICURO?

ANTONIO TAJANI

Da www.liberoquotidiano.it

Si è dimesso, Giuseppe Conte, da domani via alle consultazioni. E il premier rischia di non riuscire a tornare in sella. E lo sa. Ed in questo contesto si muove il centrodestra, dove fa rumore, e fa riflettere, la presa di posizione ufficiale di Forza Italia, arrivata con le parole di Antonio Tajani: "La crisi è aperta, ci rimettiamo alla saggezza del capo dello Stato. Se tutti i migliori si mettono assieme per affrontare l'emergenza con un governo di unità nazionale stabile e serio", ha spiegato il vicepresidente del partito. "Altrimenti per assicurare un governo serio lo strumento è il voto", ha aggiunto.

BERLUSCONI CARFAGNA GELMINI

Insomma, un'apertura a un governo di "unità nazionale". Soluzione a cui aveva aperto anche Matteo Salvini ma soltanto con un orizzonte temporale di sei mesi, fino a giugno insomma, poi elezioni. Al contrario, Giorgia Meloni continua a ribadire l'indisponibilità di Fratelli d'Italia, per i quali l'unica via è quella del voto. Le elezioni insomma, nessun accordo. Non è chiaro, però, a che tipo di governo di unità nazionale alluda Tajani, che comunque ha aggiunto che "non c'è nessuna possibilità che Forza Italia esca dal centrodestra".

A breve, nel pomeriggio, si terrà un vertice del centrodestra, al quale Silvio Berlusconi parteciperà in collegamento. "Gli italiani non sono interessati a giochetti di Palazzo, vogliono sapere quando saranno vaccinati e come si affronta l'emergenza economica", ha poi sottolineato Tajani. Quando gli hanno chiesto se quella relativa al governo di unità nazionale è la posizione comune del centrodestra, il vicepresidente ha risposto: "È la nostra idea, la proporremo al vertice di oggi, vedremo".

giuseppe conte sergio mattarella

In precedente, interpellato sulla possibilità che il centrodestra salga al Quirinale con una unica delegazione, Tajani aveva risposto: "Vediamo quali saranno le valutazioni che verranno fatte nel vertice del centrodestra in programma questo pomeriggio". Insomma, si naviga a vista.