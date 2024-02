18 feb 2024 12:32

"SIAMO PRONTI PER IL DIALOGO CON L'UCRAINA" – VLADIMIR PUTIN ANNUNCIA PER L’ENNESIMA VOLTA DI VOLER TRATTARE PER ARRIVARE A UN CESSATE IL FUOCO – LA COINCIDENZA DELL'ANNUNCIO E' ANCORA PIU' SOSPETTA STAVOLTA PERCHE' ARRIVA DOPO LA MORTE DEL SUO PRINCIPALE OPPOSITORE NAVALNY – IL PRESIDENTE RUSSO SUL CONFLITTO TORNA A DARE LA COLPA ALL’OCCIDENTE: “SE NON FOSSE STATO PER LA SUA POSIZIONE, I COMBATTIMENTI SAREBBERO CESSATI UN ANNO E MEZZO FA” (MA SE LUI NON AVESSE INVASO L'UCRAINA LA GUERRA NON SAREBBE MAI COMINCIATA)