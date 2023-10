"SLEEPY JOE" ORMAI VIENE SPERNACCHIATO OVUNQUE: IL PRESIDENTE USA JOE BIDEN SI PRESENTA A SORPRESA AL GALA ORGANIZZATO DAL NATIONAL ITALIAN AMERICAN FOUNDATION A WASHINGTON E VIENE CONTESTATO AL GRIDO DI "LASCIATE VIVERE GAZA" – “SLEEPY JOE” VA IN CERCA DI VOTI PER LE ELEZIONI DEL 2024, L’ULTIMO PRESIDENTE CHE PARTECIPÒ ALL’EVENTO FU BARACK OBAMA NEL 2011 (E POI SI VOTÒ NEL 2012) – BIDEN RACCONTA: “SONO CRESCIUTO IN UNA COMUNITÀ ITALO-AMERICANA, SE IL TUO NOME NON FINIVA CON LA O ERA UN PROBLEMA” (MA DA QUANDO I COGNOMI ITALIANI FINISCONO SOLO CON LA O?) - VIDEO

Joe Biden a sorpresa al gala NIAF insieme alla moglie Jill @niaforg @POTUS pic.twitter.com/KnnUC93qU3 — viviana mazza (@viviana_mazza) October 15, 2023

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per www.corriere.it

Il presidente Joe Biden ha partecipato a sorpresa al gala della Niaf, la National Italian American Foundation, a Washington. Era dai tempi di Barack Obama nel 2011 (introdotto da Nancy Pelosi) che un presidente americano non partecipava al gala annuale degli italo-americani. In precedenza a una cena a Washington di Human Rights Campaign, Biden aveva definito l’attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele «il peggior massacro subito dal popolo ebraico dopo l’Olocausto». […]

Biden è stato interrotto da qualcuno che ha gridato «Lasciate vivere Gaza, cessate il fuoco ora!». Le parole del contestatore sono state sovrastate da altre grida della folla: «Altri quattro anni!». Al Niaf Biden ha detto che gli italoamericani hanno contribuito agli Stati Uniti facendo nelle arti quello che Michelangelo diceva di fare come scultore: «Vedeva l’angelo e scolpiva il marmo fino a liberarlo».

Alla Niaf Biden, che ha affiancato la moglie Jill, prima First Lady italoamericana degli Stati Uniti, ha ricordato l’infanzia a Claymont, in Delaware, in una comunità in gran parte italoamericana. «Se il tuo nome non finiva con la o era un problema». [...]