"SOLO TU! UNICO E INEGUAGLIABILE" - MARTA FASCINA PER FESTEGGIARE IL 25 APRILE PUBBLICA SU INSTAGRAM UN VIDEO STRAPPALACRIME DI SILVIO BERLUSCONI! LA "VEDOVA" MORGANATICA, LE CUI APPARIZIONI ALLA CAMERA SONO PIÙ RARE DI QUELLE DELLA MADONNA DI FATIMA, HA SCELTO UN CAROSELLO DI IMMAGINI DEL SUO COMPIANTO "MARITO", TRA CUI IL CELEBRE DISCORSO DI ONNA DEL 2009, QUANDO SILVIONE RESE MERITO AI PARTIGIANI CON IL FAZZOLETTO DELL'ANPI (DITE ALLA MELONI DI STUDIARE)

(ANSA) - Un breve video con alcuni momenti cruciali della storia politica di Silvio Berlusconi, dalla discesa in campo fino al discorso in Senato per la fiducia al governo Meloni: lo ha postato su Instagram Marta Fascina, l'ultima compagna del fondatore di Forza Italia, con il messaggio "Solo tu! Unico e ineguagliabile", accompagnato da un cuore. Fra le immagini montate, anche quelle del discorso del 25 aprile 2009 dell'allora premier a Onna, simbolo abruzzese della Resistenza, in cui Berlusconi disse: "Viva il 25 aprile, la festa della libertà riconquistata".

