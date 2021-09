"SONO UN MELONISTA CONVINTO MA MAI VOTEREI FRATELLI D'ITALIA, UN CROGIOLO UMANO DISPERANTE E PENOSO" - FRANCO CARDINI METTE IN EVIDENZA L'ABISSO CHE C'E' TRA LA "DUCETTA" E IL SUO PARTITO: "UN CETO PICCOLISSIMO BORGHESE CHE VIVE NELLA PAURA DELLA RETROCESSIONE SOCIALE - CON QUELLA CARROZZERIA POLITICA CHE SI RITROVA, LA MELONI DOVE PUÒ ANDARE? NON HA CLASSE DIRIGENTE. IL SUO DESTINO È L'OPPOSIZIONE, ALTRIMENTI SI PERDE. SALVINI NON HA LA STOFFA DI GIORGIA. LUI NON STUDIA. MELONI È CONSAPEVOLE DI NON AVER FATTO BUONE SCUOLE E GESTISCE CON MISURA LA PROPRIA AMBIZIONE…"

Antonello Caporale per “il Fatto quotidiano”

"Sono un melonista convinto, la voterei".

Il voto del professor Cardini va a Giorgia Meloni.

Per simpatia, per una certa amichevole frequentazione, perché mi sembra che si applichi, abbia voglia di documentarsi, rifiuta di parlare a vanvera.

Beh, sembra già tanto.

Non so chi glielo abbia scritto o l'abbia aiutata a scrivere, ma il suo libro ha un ordine logico. È convincente.

E dunque?

Naturalmente il mio giudizio non si può disconnettere dal partito che guida. Mai voterei Fratelli d'Italia.

Ah, c'era la sorpresa?

Un crogiolo umano disperante, sociologicamente e politicamente penoso. Un ceto piccolissimo borghese che vive nella paura della retrocessione sociale. Fratelli d'Italia mi sembra un agglomerato temporaneo, è proprio invotabile. Ma Giorgia lo sa.

Giorgia vorrebbe fare la premier.

Ma cosa dice? È pazzo? A palazzo Chigi resterebbe dodici ore. No, la Meloni può legittimamente aspirare a essere la prima forza di opposizione.

Il massimo che può fare è la miglior perdente?

E le sembra poco essere una perdente di successo? Con quella carrozzeria politica che si ritrova, quel garbuglio di voti che ha messo insieme e chissà se le resteranno a lungo dove può andare?

Aveva in tasca il Campidoglio. L'ha rifiutato per puntare più in alto.

Sì, per i giornali è stata già sindaca di Roma e pure premier. Mancate del principio di realtà: il suo destino è l'opposizione, altrimenti si perde.

Tenace, conserva la memoria, non ha vergogna di essere anche un po' fascista.

Ha nel simbolo il richiamo alla destra storica. E di questi tempi è una virtù. Può contare su un certo romanticismo filofascista, più sentimento che ragione, e su un gruppo di militanti certo non coeso ma nutrito. Naturalmente non ha classe dirigente.

Salvini invece ce l'ha?

Salvini ce l'ha. Lei no. Con quel carrozzone Giorgia non può andare da nessuna parte (e a dire il vero non credo che voglia andare da nessuna parte). Sta meravigliosamente nel luogo in cui è assisa. Muove critiche, che è pur sempre un'attività più agevole che governare.

Non sembra che voglia molto bene alla Meloni. La vota ma la sta stendendo.

È una perdente di successo. Quando imparerà a non far cagnara da bar dello sport sull'islamismo, a non utilizzare il solito trucchetto dei migranti sporchi e cattivi, a rinunciare a un filoatlantismo supino, a immaginare una proposta per l'Europa.

La lista dei compiti è lunghissima.

Per esempio, potrebbe sostenere l'idea di uno sbocco confederale dell'Unione. Confederazione, sul modello elvetico.

Forse ci sta già pensando.

Speriamo che i suoi capiscono e non facciano confusione. Leggono confederazione e immaginano federazione. Culturalmente sono davvero sprovveduti, poverina lei fa il possibile.

Sarà una grande perdente.

Glielo auguro con tutto il cuore. Altro non può fare, lei non è ancora uscita dal lebbrosario.

Ciao ciao palazzo Chigi.

Sono le favolette che raccontate voi giornalisti. Ma pensa che lei abbia creduto, si sia suggestionata? Per come la immagino io, penso più spaventata. Spaventata a morte. Non saprebbe che fare a palazzo Chigi. E poi la prima svastica che comparisse al ghetto di Roma sarebbe l'avviso di sfratto ad horas.

Giorgia adesso è un po' imballata nei sondaggi.

A quanto sta?

Ancora avanti di qualche decimale rispetto a Salvini, ma indietro di qualche decimale rispetto al Pd. Tra il 17 e il 20 per cento sono in quattro.

Salvini è il più inguaiato, mi sembra.

Vede la sua leadership traballare?

No. È come quei malati cronici con un sacco di acciacchi ma longevi. Gli basta un barcone, un africano che impazzisce per strada, un fatto di nera e zac, si ripiglia. Ma certo non ha la stoffa di Giorgia. Lui non studia.

Giorgia si applica.

È consapevole di non aver fatto buone scuole e gestisce con misura la propria ambizione.

È prudente.

È scappata via da Roma come una volpe. Bravissima. Avrebbe fatto solo danni. Fuggire dal governo. Insomma fuggire dalle grane, da tutte le grane. E poi si vede.

